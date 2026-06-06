بينهم 3 أسماء عربية.. إليك أصغر وأكبر اللاعبين في كأس العالم 2026

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يشهد مونديال 2026 مشاركة عدد كبير من اللاعبين، يصل إلى 1248 لاعباً من 48 منتخباً، للمرة الأولى على مر تاريخ البطولة.

وتضم قائمة أصغر 10 لاعبين مشاركين في كأس العالم المقبل 3 أسماء عربية، في مقدمتهم المهاجم المصري حمزة عبدالكريم.

فيما يعتبر حارس المرمى الاسكتلندي كريغ غوردون أكبر اللاعبين المشاركين في الحدث الكروي المنتظر.

تعرّف عليهم أصغر اللاعبين

1-جيلبرتو مورا (المكسيك): 17 عاماً و240 يوماً.

2- هوجو سوتشوريك (التشيك): 18 عاماً و4 أيام.

3- لينارت كارل (ألمانيا): 18 عاماً و109 أيام.

4- إبراهيم مباي (السنغال): 18 عاماً و138 أيام.

5-حمزة عبد الكريم (مصر): 18 عاماً و161 يوماً.

6-بارا سابوكو ندياي (السنغال): 18 عاماً و162 يوماً.

7-ملادن يوركاس (البوسنة والهرسك): 18 عاماً و247 يوماً.

8-أيوب بوعدي (المغرب): 18 عاماً و252 يوماً.

9-كريم ألايبيغوفيتش (البوسنة والهرسك): 18 عاماً و263 يوماً.

10- ريان اللومي (تونس): 18 عاماً و267 يوماً.

أكبر اللاعبين

1-كريج جوردون (اسكتلندا): 43 عاماً و162 يوماً.

2-كريستيانو رونالدو (البرتغال) 41 عاماً و126 يوماً.

3-غييرمو أوتشوا (المكسيك): 40 عاماً و333 يوماً.

4-لوكا مودريتش (كرواتيا): 40 عاماً و275 يوماً.

5-إدين دجيكو (البوسنة والهرسك): 40 سنة و86 يوماً.

6-مانويل نوير (ألمانيا): 40 و76 يوماً.

7-جوسيمار دياز "فوزينها" (الرأس الأخضر): 40 عاماً و8 أيام.

8-فرناندو موسليرا (الأوروغواي): 39 عاماً و360 يوماً.

9-يوتو ناغاتومو (اليابان): 39 سنة و272 يوماً.

10-هيرنان غاليندز (الإكوادور): 39 عاماً و73. أمريكاالمكسيككنداكأس العالم