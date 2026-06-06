الأرصاد اليمنية: موجة حر لاهبة تضرب السواحل والصحارى.. وأمطار رعدية متوقعة على المرتفعات

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 71

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية، بالتزامن مع فرص لهطول أمطار متفرقة على عدد من المرتفعات الجبلية شمالاً وجنوباً.

وأوضح المركز أن الطقس في المناطق الساحلية والمجاورة لها سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال النهار ومعتدلة ليلاً، فيما يُحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى، مع رياح خفيفة إلى معتدلة.

وفي المرتفعات الجبلية، أشار إلى توقعات بتكوّن سحب غائمة قد تترافق مع أمطار متفرقة وعواصف رعدية أحياناً على المرتفعات الشمالية الغربية، إضافة إلى مرتفعات وهضاب محافظتي لحج وأبين.

أما المناطق الصحراوية والهضبية، فمن المتوقع أن تشهد طقساً صحواً وحاراً إلى شديد الحرارة نهاراً، مع اعتدال نسبي خلال ساعات الليل، ورياح معتدلة إلى نشطة قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وسجلت النشرة الجوية درجات حرارة مرتفعة في عدد من المحافظات، حيث تصدرت سيئون القائمة بـ43 درجة مئوية، تلتها لحج بـ41 درجة، ثم مأرب بـ41 درجة، في حين بلغت الحرارة في عدن 39 درجة مئوية والحديدة 38 درجة.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل لتفادي الإجهاد الحراري، كما حث السكان وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وفي النشرة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية، بينما يكون معتدلاً في سواحل المهرة، ومعتدلاً إلى مضطرب حول أرخبيل سقطرى. كما يُتوقع أن يكون بحر العرب معتدلًا إلى مضطرب الموج.

وحذّر المركز الصيادين ومرتادي البحر في محيط أرخبيل سقطرى وبحر العرب والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج خلال الساعات المقبلة.