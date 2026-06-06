تصعيد عسكري في مضيق هرمز.. واشنطن تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية واستهداف مواقع رادار

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر السبت، إسقاط أربع طائرات مسيّرة إيرانية قالت إنها كانت متجهة نحو مضيق هرمز وتشكل تهديداً لحركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأوضحت القيادة الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات استهدفت مواقع رادار للمراقبة الساحلية داخل الأراضي الإيرانية، شملت مواقع في جزيرة قشم ومدينة غوروك، مؤكدة أن العملية جاءت بهدف منع أي تهديدات إضافية وتأمين الممرات البحرية الحيوية.

وأكدت "سنتكوم" أن قواتها رفعت مستوى الجاهزية والتأهب، مشددة على استعدادها للرد على أي تحركات أو هجمات إيرانية تعتبرها غير مبررة، وذلك ضمن ما وصفته بإجراءات الدفاع عن النفس.

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مسؤول أمريكي بأن إيران أطلقت عدة طائرات مسيّرة باتجاه مضيق هرمز، تمكنت القوات الأمريكية من إسقاط أربع منها، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار في السفن المارة بالمضيق حتى لحظة إعداد التقرير.

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإيراني أن مدمرتين أمريكيتين انسحبتا من بحر عُمان عقب توجيه البحرية الإيرانية تحذيرات باستخدام صواريخ "قدير" وطائرات مسيّرة هجومية حديثة من طراز "شهيد دانا"، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين في المنطقة.