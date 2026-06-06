علامات في البراز تكشف إصابتك بسرطان القولون

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يُعد سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وتزداد فرص العلاج والشفاء كلما تم اكتشافه في مراحله المبكرة، لذلك يجب الانتباه لبعض التغيرات التي قد تظهر في البراز أو عادات التبرز، لأنها قد تكون من العلامات الأولى للمرض.

وفي هذا السياق، يستعرض "الكونسلتو" أبرز العلامات التي قد تظهر في البراز وتشير إلى الإصابة بسرطان القولون، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Verywell Health".

ما العلامات التي تظهر في البراز مع سرطان القولون المبكر؟

تغيرات في البرازسرطان القولون في المرحلتين الأولى والثانية يكون موضعيًا داخل القولون، وغالبًا ما تكون التغيرات في البراز أو التبرز من أبرز الأعراض التي تظهر في هذه المرحلة.وتشمل هذه العلامات:

1- براز رفيع يشبه القلم الرصاص أو الشريط.

2- براز صلب ومتكتل يشبه الحصى.

3- ألم أثناء التبرز.

4- الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل بعد التبرز.

5- نزيف من المستقيم أو ظهور دم على ورق التواليت.

6- آلام بالبطن.

7- الإرهاق المستمر نتيجة فقدان الدم والإصابة بفقر الدم.

كيف تتغير أعراض البراز في المراحل المتقدمة؟

يشير التقرير إلى أنه مع تقدم المرض وانتشاره إلى الغدد الليمفاوية أو أعضاء أخرى، تصبح الأعراض أكثر وضوحًا نتيجة زيادة حجم الورم وضيق تجويف القولون.وتشمل العلامات:

1- التناوب بين الإمساك والإسهال.

2- خروج دم مع البراز.

3- براز أسود قطراني اللون.

4- وجود مخاط في البراز.

5- الانتفاخ والتقلصات المتكررة.

6- الغثيان والقيء.

7- فقدان الوزن غير المبرر.

هل توجد أعراض أخرى مصاحبة؟يوضح التقرير أن المرض قد يصاحبه أيضًا:

1- ألم بالمستقيم.

2- الرغبة الملحة والمتكررة في التبرز.

3- التعب والإجهاد المستمر.

4- الدوخة.

5- شحوب الجلد.

6- زيادة ضربات القلب.

7- أعراض فقر الدم الناتج عن النزيف المزمن.

هل يمكن الإصابة بسرطان القولون دون أعراض؟بعض المصابين بسرطان القولون، خاصة في المراحل المبكرة، قد لا يعانون من أعراض واضحة، كما أن بعض حالات المرحلة الرابعة قد تمر دون أعراض ملحوظة في حال عدم وجود انسداد بالأمعاء أو نزيف نشط.

كما أن التشخيص المبكر لسرطان القولون يرفع فرص العلاج بشكل كبير، لذلك يجب مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي أعراض غير معتادة أو مستمرة بالجهاز الهضمي