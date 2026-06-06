طبيب قلب يوضح 8 إشارات تسبق الأزمة القلبية.. متى يجب الانتباه

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب القومي الأسبق، أن كثيرا من الأزمات القلبية التي تبدو مفاجئة قد تسبقها علامات تحذيرية يتجاهلها البعض أو لا ينتبهون إليها، مشددا على أهمية التعامل مع هذه الأعراض كجرس إنذار يدفع إلى الفحص الطبي والاهتمام بعوامل الوقاية.

وأوضح شعبان أن هناك عددا من العلامات التي قد تظهر قبل الإصابة بأزمة قلبية، من بينها:

1- الإرهاق

الإرهاق غير المعتاد الشعور بإجهاد شديد أو تعب غير مبرر، خاصة في نهاية اليوم، قد يكون من العلامات التي تستدعي الانتباه، خصوصا إذا ظهر دون سبب واضح.

2- آلام أو انزعاج بالبطن

قد يعاني بعض الأشخاص من آلام أو اضطرابات بالمعدة سواء كانت ممتلئة أو فارغة، وهي أعراض قد تتداخل أحيانًا مع مشكلات الجهاز الهضمي.

3- الأرق واضطرابات النوم

أشار شعبان إلى أن اضطرابات النوم والأرق قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

4- ضيق التنفس

يعد النهجان أو الشعور بقصر النفس أثناء المجهود أو حتى في بعض الأحيان أثناء الراحة من الأعراض التي تستوجب تقييما طبيا.

5- تساقط الشعر

لفت استشاري القلب إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الصلع المبكر، خاصة لدى الرجال بعد سن الخمسين، وبين زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما قد يرتبط ذلك بارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول".

6- الخفقان وعدم انتظام ضربات القلب

الشعور بتسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها، حتى وإن استمر لدقائق قليلة، قد يكون مؤشرا يستدعي المتابعة الطبية.قد يهمك: العلاقة بين ألم المعدة والأزمات القلبية..أعراض تستدعي الانتباه

7- التعرق غير المعتاد

التعرق الغزير، خصوصا خلال ساعات الليل، من العلامات التي ينبغي عدم تجاهلها إذا تكرر حدوثها دون سبب واضح.

8- آلام الصدر

تظل آلام أو ضغوط الصدر من أبرز الأعراض التحذيرية المرتبطة بمشكلات القلب، وتستدعي تقييما طبيا سريعا، خاصة إذا كانت متكررة أو مصحوبة بأعراض أخرى.

الفحوص اللازمة للاطمئنان على صحة القلبوشدد الدكتور جمال شعبان على أن ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أن الشخص سيصاب بأزمة قلبية، لكنه قد يكون مؤشرا يستحق الانتباه وإجراء الفحوص اللازمة للاطمئنان على صحة القلب.

وأكد أهمية الالتزام بنمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب، وضبط مستويات ضغط الدم والسكر والكوليسترول، إلى جانب الإقلاع عن التدخين وتقليل التوتر، للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب