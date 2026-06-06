الشخير أثناء النوم.. 9 حلول فعّالة قد تمنحك ليالي أكثر هدوءاً

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 157

يُعد الشخير من المشكلات الشائعة التي تؤثر على جودة النوم وتسبب الإزعاج للمصابين بها ولمن يشاركونهم الغرفة.

وتتعدد أسباب الشخير بين زيادة الوزن، ووضعية النوم، والحساسية، ومشكلات الجهاز التنفسي، إلا أن هناك العديد من الوسائل التي قد تساعد في الحد منه أو التخفيف من حدته. أبرز الطرق للتخلص من الشخير

1- تغيير وضعية النوم

النوم على الظهر قد يؤدي إلى ارتخاء اللسان والأنسجة الرخوة في الحلق، ما يعيق تدفق الهواء ويزيد من الشخير. وينصح بالنوم على الجانب واستخدام وسادة داعمة للمحافظة على هذه الوضعية.

2- إنقاص الوزن

زيادة الوزن، خصوصاً حول منطقة الرقبة، قد تضغط على المجرى التنفسي وتزيد احتمالات الشخير، لذا يمكن أن يساهم فقدان الوزن في تحسين التنفس أثناء النوم.

3- تجنب المهدئات والكحول قبل النوم

تناول المواد المهدئة أو المشروبات الكحولية قبل ساعات من النوم قد يؤدي إلى ارتخاء عضلات الحلق بشكل أكبر، ما يزيد من حدة الشخير.

4- الاهتمام بنظافة الوسائد وأغطيتها

تراكم الغبار ووبر الحيوانات الأليفة على الوسائد قد يسبب تهيجاً أو انسداداً في الممرات التنفسية، لذلك يُنصح بتغيير أغطية الوسائد بانتظام والحفاظ على نظافة غرفة النوم.

5- شرب كميات كافية من الماء

الجفاف قد يجعل الإفرازات الأنفية أكثر سماكة، مما يعيق مرور الهواء ويزيد من احتمالية الشخير، لذا يُفضل المحافظة على الترطيب الجيد للجسم.

6- علاج الحساسية ومشكلات الأنف

انسداد الأنف الناتج عن الحساسية أو الالتهابات يجبر الشخص على التنفس من الفم أثناء النوم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الشخير.

7- ممارسة تمارين الفم واللسان

أظهرت بعض الدراسات أن التمارين المخصصة لتقوية عضلات الفم والحلق قد تساعد في تقليل الشخير بشكل ملحوظ عبر تحسين قوة الأنسجة المسؤولة عن التنفس.

8- استخدام الأدوية والبخاخات المناسبة

قد تساعد أدوية إزالة الاحتقان وبخاخات الأنف في تحسين تدفق الهواء داخل الممرات الأنفية، خاصة إذا كان الشخير مرتبطاً بالتهابات أو حساسية الأنف.

9- الاستعانة بلصقات الأنف

تُستخدم شرائط الأنف اللاصقة للمساعدة على توسيع الممرات الأنفية وتحسين تدفق الهواء أثناء النوم، ما قد يخفف من الشخير لدى بعض الأشخاص.

أجهزة متخصصة لمواجهة الشخير من الحلول الطبية المتاحة أجهزة الضغط الهوائي المستمر (CPAP)، والتي تُستخدم بشكل خاص لعلاج انقطاع النفس أثناء النوم، إضافة إلى أجهزة الفم التي تعمل على تعديل وضع الفك أو تثبيت اللسان لمنع انسداد مجرى الهواء.

متى يكون التدخل الجراحي خياراً؟

في بعض الحالات، قد يوصي الأطباء بإجراءات جراحية لعلاج الأسباب المباشرة للشخير، مثل انحراف الحاجز الأنفي أو تضخم اللوزتين واللحمية أو ارتخاء أنسجة الحلق، بهدف تحسين تدفق الهواء أثناء النوم.

حلول طبيعية مساعدة يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام زيوت عطرية مثل النعناع والأوكالبتوس واللافندر والزعتر لتحسين التنفس، لكن يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها للتأكد من ملاءمتها للحالة الصحية.

هل يمكن التخلص من الشخير نهائياً؟ لا توجد طريقة مضمونة تناسب جميع الحالات، إلا أن اتباع الإرشادات الصحية، وعلاج الأسباب المؤدية للشخير، والالتزام بالخطة العلاجية المناسبة يمكن أن يحقق تحسناً كبيراً ويقلل من تكرار المشكلة بشكل ملحوظ.