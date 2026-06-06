تصعيد غير مسبوق في الخليج.. إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وتهدد بإغلاق هرمز

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً للتوتر المتفاقم بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

وقال الحرس الثوري، في بيان رسمي، إن قواته الجوية قصفت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، إضافة إلى مواقع وصفها بـ"الحيوية" التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وذلك رداً على ما اعتبره اعتداءً أمريكياً استهدف منشآت اتصالات إيرانية.

وأوضح البيان أن الحادثة بدأت بمحاولة أربع ناقلات نفط عبور مضيق هرمز دون تنسيق مسبق، زاعماً أن إحدى الناقلات تعرضت للاستهداف بعد تجاهلها تحذيرات القوات البحرية الإيرانية، فيما تراجعت ناقلتان أخريان عن مواصلة الإبحار.

وأضاف أن طائرات مسيرة أمريكية شنت لاحقاً هجمات على منشأتين للاتصالات في منطقتي قشم وسيريك، الأمر الذي دفع إيران إلى الرد عبر إطلاق صواريخ باليستية باتجاه مواقع عسكرية أمريكية في الخليج.

وفي لهجة شديدة، حذر الحرس الثوري الولايات المتحدة من تكرار ما وصفه بالأعمال العدائية، مؤكداً أن أي تصعيد جديد سيقابل برد أوسع، ومهدداً بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة صادرات النفط والغاز، وهو ما قد ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة الدولية.