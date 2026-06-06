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الدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية تستهدف البلاد، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع التهديدات الجوية.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان رسمي أن الأصوات التي قد تُسمع في بعض المناطق هي نتيجة عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي ضد الأهداف المعادية، في إطار حماية الأجواء الكويتية والحفاظ على أمن البلاد.

دعوة للالتزام بإرشادات السلامة ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة البيانات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وأكدت أن الجهات العسكرية والأمنية تتابع تطورات الموقف على مدار الساعة، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات بما يضمن سلامة السكان وحماية المنشآت الحيوية

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