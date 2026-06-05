مليارات الريالات خارج البنوك.. خبراء يكشفون السبب الحقيقي لأزمة السيولة في اليمن الرئيس هادي كما عرفته وعايشته.. شهادة يقدمها مدير مكتب رئاسة الجمهورية السابق لقاء دبلوماسي يمني–أمريكي يستعرض مستجدات الأوضاع وآفاق الشراكة الثنائية وفاة الداعية اليمني البارز الشيخ محمد الآنسي في مكة المكرمة وزير الداخلية يكشف للاتحاد الأوروبي عن تورط مليشيا الحوثي في اغتيال مسؤول حكومي بارز اليمن: أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية وطقس شديد الحرارة بالسواحل والصحاري مسلحون حوثيون يعترضون طريق فنان يمني ويستولون على ممتلكاته أثناء عودته من حفل زفاف العد التنازلي يقترب من نهايته.. يمن شباب تدشن غداً هوية تأخذ المشاهد إلى المستقبل الإعلان عن مكافآت مالية ''مجزية'' لكل لاعب وفرد في المنتخب اليمني.. والمباركات تنهال بعد التأهل التاريخي إلى نهائيات أمم آسيا 2027 المنتخب اليمني يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقرر إقامتها في السعودية
بحث لقاء يمني أمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض بعض جوانب الإنجاز الذي تحققه الحكومة اليمنية في عدد من الملفات، رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها.
جاء ذلك في لقاء جمع سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، جميلة رجاء، اليوم، بالمسؤول في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، وفيه ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وبحسب وكالة سبأ للأنباء فقد أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.
وكانت السفيرة رجاء قد بحثت الأربعاء المنصرم، مع عضو مجلس النواب الأمريكي رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية، مايك لولر، جهود مكافحة الإرهاب، وسبل دعم أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين بما يسهم في حماية المصالح المشتركة والحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية.