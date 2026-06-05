لقاء دبلوماسي يمني–أمريكي يستعرض مستجدات الأوضاع وآفاق الشراكة الثنائية

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث لقاء يمني أمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض بعض جوانب الإنجاز الذي تحققه الحكومة اليمنية في عدد من الملفات، رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها.

جاء ذلك في لقاء جمع سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، جميلة رجاء، اليوم، بالمسؤول في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، وفيه ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبحسب وكالة سبأ للأنباء فقد أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وكانت السفيرة رجاء قد بحثت الأربعاء المنصرم، مع عضو مجلس النواب الأمريكي رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية، مايك لولر، جهود مكافحة الإرهاب، وسبل دعم أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين بما يسهم في حماية المصالح المشتركة والحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية.