وفاة الداعية اليمني البارز الشيخ محمد الآنسي في مكة المكرمة وزير الداخلية يكشف للاتحاد الأوروبي عن تورط مليشيا الحوثي في اغتيال مسؤول حكومي بارز اليمن: أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية وطقس شديد الحرارة بالسواحل والصحاري مسلحون حوثيون يعترضون طريق فنان يمني ويستولون على ممتلكاته أثناء عودته من حفل زفاف العد التنازلي يقترب من نهايته.. يمن شباب تدشن غداً هوية تأخذ المشاهد إلى المستقبل الإعلان عن مكافآت مالية ''مجزية'' لكل لاعب وفرد في المنتخب اليمني.. والمباركات تنهال بعد التأهل التاريخي إلى نهائيات أمم آسيا 2027 المنتخب اليمني يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقرر إقامتها في السعودية عالم يمني يقود مشروعًا دوليًا بمنحة عالمية قيمتها 9 ملايين دولار في أبحاث الأعصاب حضرموت تحتفي بـ144 عريساً وعروساً في مهرجان التيسير الـ18.. مهرجان التيسير يواصل رسالته دراسة بحثية تحذر: الاعتراف بأرض الصومال يفتح الباب لمشاريع الانفصال في اليمن
توفي، اليوم الجمعة، الداعية والخطيب اليمني البارز الشيخ محمد بن علي الآنسي، في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفادت به مصادر مقربة من أسرته.
ويُعد الشيخ الآنسي من أبرز العلماء والخطباء في اليمن، إذ ارتبط اسمه لعقود بمنبر جامع المشهد في العاصمة صنعاء، حيث عُرف بخطبه المؤثرة وأسلوبه الدعوي المتميز، وإسهاماته في نشر قيم الوسطية والاعتدال وإصلاح ذات البين والتوجيه المجتمعي.
وكرّس الراحل حياته للعمل الدعوي والتربوي والخيري، وترك إرثاً واسعاً من الخطب والدروس والمحاضرات التي حظيت بمتابعة كبيرة داخل اليمن وخارجها، كما أسهم في إعداد أجيال من طلاب العلم والدعاة من خلال نشاطه العلمي والتوجيهي المستمر.
وخلال السنوات الماضية غادر الشيخ الآنسي اليمن واستقر في مكة المكرمة، بعد تعرضه، كغيره من العلماء والخطباء، لظروف صعبة في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد، حيث واصل نشاطه الدعوي حتى تدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة.
وتُشكل وفاة الشيخ محمد الآنسي خسارة للأوساط الدينية والاجتماعية اليمنية، لما تركه من أثر بارز في مجال الدعوة والإرشاد، ومسيرة علمية امتدت لعقود، عُرف خلالها بالحكمة والاعتدال وقوة الحضور على المنبر.