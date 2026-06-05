وفاة الداعية اليمني البارز الشيخ محمد الآنسي في مكة المكرمة

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مارب برس- غرفة الأخبار

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توفي، اليوم الجمعة، الداعية والخطيب اليمني البارز الشيخ محمد بن علي الآنسي، في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفادت به مصادر مقربة من أسرته.

ويُعد الشيخ الآنسي من أبرز العلماء والخطباء في اليمن، إذ ارتبط اسمه لعقود بمنبر جامع المشهد في العاصمة صنعاء، حيث عُرف بخطبه المؤثرة وأسلوبه الدعوي المتميز، وإسهاماته في نشر قيم الوسطية والاعتدال وإصلاح ذات البين والتوجيه المجتمعي.

وكرّس الراحل حياته للعمل الدعوي والتربوي والخيري، وترك إرثاً واسعاً من الخطب والدروس والمحاضرات التي حظيت بمتابعة كبيرة داخل اليمن وخارجها، كما أسهم في إعداد أجيال من طلاب العلم والدعاة من خلال نشاطه العلمي والتوجيهي المستمر.

وخلال السنوات الماضية غادر الشيخ الآنسي اليمن واستقر في مكة المكرمة، بعد تعرضه، كغيره من العلماء والخطباء، لظروف صعبة في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد، حيث واصل نشاطه الدعوي حتى تدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وتُشكل وفاة الشيخ محمد الآنسي خسارة للأوساط الدينية والاجتماعية اليمنية، لما تركه من أثر بارز في مجال الدعوة والإرشاد، ومسيرة علمية امتدت لعقود، عُرف خلالها بالحكمة والاعتدال وقوة الحضور على المنبر.