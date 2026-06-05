وزير الداخلية يكشف للاتحاد الأوروبي عن تورط مليشيا الحوثي في اغتيال مسؤول حكومي بارز

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مارب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 319

أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم الخميس، وقوف مليشيات الحوثي وراء جريمة اغتيال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، مؤكدًا وجود أدلة تشير إلى تورطها في العملية.

وأوضح الوزير، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحراز تقدم في التحقيقات، وضبط عدد من المشتبه بهم على خلفية الجريمة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية ضمن مباحثات تناولت أوجه التعاون الأمني بين اليمن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، حيث ثمّن حيدان الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لوزارة الداخلية، ومساندته لجهود الحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار وبناء قدرات الأجهزة الأمنية.

واستعرض الوزير جملة من الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية بدعم الأشقاء والأصدقاء، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون، خصوصًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز القدرات الأمنية ذات الصلة.

وحسب الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، شدد على أهمية التكامل والتنسيق الأمني مع دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود وحماية المصالح المشتركة.

وفي السياق، أشار حيدان إلى استمرار مليشيات الحوثي في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في خطوة تعكس استمرار انتهاكاتها للقوانين الدولية.

من جانبه، جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، دعم الاتحاد لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدًا حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الداخلية في مختلف المجالات الأمنية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.