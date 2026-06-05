اليمن: أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية وطقس شديد الحرارة بالسواحل والصحاري

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، وحار جداً إلى شديد الحرارة ورطب نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة على طول السواحل الجنوبية والغربية، بينما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، اليوم الجمعة أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس - حار جداً إلى شديد الحرارة نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الجمعة، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 39 / 30 - المكلا 38 / 28 - الحديدة 36 / 31 - سقطرى 37 / 28 - المخا 37 / 29 - الغيضة 43 / 27 - زنجبار 38 / 29 - لحج 40 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 43 / 22 - مأرب 41 / 23 - عتق 40 / 24 - بيحان 40 / 23 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 15 - تعز 34 / 21 - ذمار 28 / 12 - الضالع 32 / 19 - إب 29 / 16 - البيضاء 31 / 14 .

وحذّر المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة .. مقترحاً عليهم الإكثار من شرب السوائل .. محذّراً الاخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الجمعة، أن تكون حالة البحر في سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل المهرة خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن والبحر الأحمر خفيف الموج، وفي بحر العرب معتدل إلى مضطرب الموج.

كما حذّر المركز، الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.