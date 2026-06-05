مسلحون حوثيون يعترضون طريق فنان يمني ويستولون على ممتلكاته أثناء عودته من حفل زفاف

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مارب برس- غرفة الأخبار

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قال الفنان والمنشد الشعبي اليمني يحيى صعصعة، اليوم، إنه تعرض لاعتداء بالضرب والنهب من قبل مجموعة مسلحة تتبع أحد المشرفين الحوثيين في محافظة عمران شمالي اليمن، وذلك أثناء عودته من إحياء حفل زفاف في المحافظة.

وأوضح صعصعة، في منشور ومقاطع فيديو نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أنه كان قد أحيا حفل زفاف لأسرة الأبري في قرية بيت الشراعي بمنطقة الأشمور، قبل أن يغادر بعد منتصف الليل متوجهاً إلى مسقط رأسه في محافظة حجة على متن دراجة نارية برفقة سائقها.

وأضاف أن مسلحين ملثمين اعترضا طريقه في منطقة ظلع بالأشمور، قبل الطريق المؤدي إلى محافظة حجة، وأجبراه على التوقف تحت تهديد السلاح، لتلتحق بهما مجموعة أخرى تضم أكثر من خمسة مسلحين.

وبحسب رواية الفنان، فقد اعتدى المسلحون عليه بالضرب بأعقاب البنادق، وصادروا مقتنياته الشخصية ومعدات عمله الفنية، بما في ذلك جنبيته، قبل أن يفروا باتجاه المناطق الجبلية المجاورة.

وقال صعصعة إن الحادثة وقعت رغم التزامه بإحياء الحفل دون استخدام آلات موسيقية أو فرقة غنائية، في ظل القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على الأنشطة الفنية والغنائية في مناطق سيطرتها، محملاً السلطات التابعة للجماعة في عمران ومديرية الأمن المسؤولية عما تعرض له.

وكانت تقارير حقوقية وإعلامية قد أفادت في وقت سابق بتعرض صعصعة، المنحدر من محافظة حجة، للاختطاف أكثر من مرة خلال السنوات الماضية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وشهدت مناطق سيطرة الجماعة خلال السنوات الأخيرة تشديداً للقيود على الفنانين والمنشدين والفرق الغنائية التي تحيي حفلات الأعراس، وفقاً لناشطين وتقارير محلية، وسط اتهامات للحوثيين بتنفيذ حملات اعتقال ومنع استهدفت عدداً من العاملين في المجال الفني.