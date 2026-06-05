العد التنازلي يقترب من نهايته.. يمن شباب تدشن غداً هوية تأخذ المشاهد إلى المستقبل

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مارب برس- غرفة الأخبار

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تستعد قناة "يمن شباب" الفضائية لإطلاق هوية إعلامية متكاملة جديدة، تشمل الجانب البصري والصوتي، يوم غد السبت، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز حضورها في المشهد الإعلامي المحلي والعربي.

وأعلنت القناة دخولها المرحلة النهائية من العد التنازلي للإطلاق المرتقب في السادس من يونيو 2026، مؤكدة أن التحديث الجديد سيقدم تجربة مشاهدة مختلفة، ترتكز على توظيف أحدث التقنيات في مجالي الإنتاج والبث، إلى جانب صياغة هوية تعكس تطور الخطاب الإعلامي وتواكب التحولات المتسارعة في الصناعة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة شبكة يمن شباب الإعلامية، وسيم القرشي، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الأداء الفني والتحريري، مشيراً إلى أن القناة تسعى من خلاله إلى تعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً، والانتقال بالإعلام اليمني إلى مستويات أكثر احترافية.

وكانت القناة قد لمّحت إلى ملامح هويتها الصوتية الجديدة عبر عرض ترويجي قصير، ظهر فيه المايسترو اليمني محمد القحوم يقود فرقة موسيقية قدمت مقطوعة تجمع بين الطابع اليمني الأصيل والتوزيع الموسيقي الحديث، في إشارة إلى التوجه الفني الذي ستعتمده القناة في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحديث بعد مسيرة امتدت لنحو خمسة عشر عاماً منذ انطلاقة القناة، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير أدواتها الإعلامية، وتقديم محتوى أكثر حداثة وتنوعاً، تمهيداً للكشف الرسمي عن الشكل الجديد خلال حفل الإطلاق المرتقب.

وسبق أن نشرت القناة إعلاناً تشويقاً -على وسائل التواصل- أفادت "لأول مرة في اليمن، ومن أوائل القنوات في الوطن العربي، تقنيات فريدة، وهوية بصرية وصوتية جديدة تأخذكم إلى المستقبل الأجمل".

ويترقب جمهور "يمن شباب" في الداخل والخارج يوم غد السبت 06 - 06 - 2026، الانطلاقة المتجددة للقناة بهويتها الجديدة، حيث حظي الإعلان بتفاعل واسع في وسائل التواصل الذين تحدثوا عن التأثير الذي أحدثته القناة خلال السنوات الماضية في وجدان المشاهدين.