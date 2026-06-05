الإعلان عن مكافآت مالية ''مجزية'' لكل لاعب وفرد في المنتخب اليمني.. والمباركات تنهال بعد التأهل التاريخي إلى نهائيات أمم آسيا 2027

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلن وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري، يوم الجمعة، رصد مكافآت مالية حكومية "مجزية" للاعبي وبعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تكريما لتأهلهم التاريخي إلى نهائيات كأس آسيا 2027.

وقال البكري، خلال اتصال هاتفي مع البعثة في العاصمة القطرية الدوحة، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وجه بصرف مكافأة تبلغ 10 آلاف ريال سعودي لكل لاعب وفرد في أعضاء البعثة، فيما قدم رئيس الوزراء، شايع الزنداني، 5 آلاف ريال سعودي لكل لاعب وفرد في البعثة، إلى جانب مليون ريال يمني مقدمة وزارة الشباب والرياضة لكل عضو في البعثة.

وفاز المنتخب اليمني على نظيره اللبناني بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت مساء امس على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة الحاسمة والأخيرة من التصفيات.

وخطف المنتخب اليمني بطاقة العبور إلى النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعد عام 2019. بينما كان يكفي منتخب لبنان التعادل ليضمن التأهل.

الوزير البكري أكد التزام الحكومة بدعم الاتحاد اليمني لكرة القدم لتوفير إعداد مثالي للمنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا وبطولة كأس الخليج.

أداء مشرف وتوجيهات رئاسية

وقد اجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء امس الخميس، اتصالا هاتفيا بوزير الشباب والرياضة نايف البكري، ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم احمد صالح العيسي، للتهنئة بتأهل المنتخب الوطني الاول لكرة القدم الى نهائيات كاس اسيا ٢٠٢٧ للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره اللبناني بهدفين دون مقابل.

واشاد الرئيس بالروح الرياضية، والاداء المشرف الذي ظهر به المنتخب الوطني، وجهود القائمين على إعداد وتجهيز المنتخب في وزارة الشباب والرياضة، واتحاد كرة القدم.

كما أعرب رئيس مجلس القيادة باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن عظيم اعتزازه وتقديره للجمهور اليمني في الداخل والخارج على مؤازرته الكبيرة للمنتخب الوطني، وتشجيعه على تحقيق هذا الانجاز الكروي الذي صنع فرحا شعبيا واسعا، واسعد اليمنيين في كل مكان.

ووجه الرئيس، بمكافأة بعثة المنتخب، وتقديم كل الدعم، والرعاية اللازمة له، لمواصلة عروضه المبهرة، وتعزيز حظوظه في البطولة القارية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة مطلع العام المقبل.

انجاز تاريخي

وفي تفاصيل الانجاز التاريخي للمنتخب اليمني، نجح منتخبنا الوطني في التأهل الى نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في المملكة العربية السعودية، في يناير مطلع العام المقبل بعد فوزه نظيره اللبناني بهدفين دون مقابل، على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية التصفيات القارية.

وانتزع منتخبنا البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى النهائيات، بعد حسم صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، فيما حل لبنان ثانياً بعدما تجمّد رصيده عند 13 نقطة وبوتان ثالثة بأربع نقاط وبروناي دار السلام أخيرة بنقطة واحدة.

وقدم منتخبنا، أداءً مميزاً طوال المباراة، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم تعدد الفرص اليمنية ومحاولات الوصول إلى الشباك اللبنانية.

وفي الشوط الثاني افتتح نجم منتخبنا ناصر محمدوه التسجيل في الدقيقة 62، ومع اقتراب المباراة من نهايتها، عاد محمدوه، لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليحسم اللقاء.

وسيلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2027 الى جانب كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات.

روح قتالية

وخلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء بوزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، هنأ الزنداني المنتخب الوطني بهذا الإنجاز، مشيداً بالأداء المتميز للاعبين وما أظهروه من روح قتالية وإصرار خلال مشوار التصفيات.

وأكد أن التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 جاء عن جدارة واستحقاق، نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، إلى جانب الدعم والمساندة التي حظي بها المنتخب طوال الفترة الماضية.

كما عبّر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري واللاعبين، مثمناً الدور الكبير للجماهير اليمنية التي وقفت خلف المنتخب وقدمت له الدعم والمؤازرة في مختلف الاستحقاقات الرياضية.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره لرئيس الوزراء على اهتمامه ودعمه المستمر للمنتخب الوطني، مؤكداً أن هذه المكافأة تمثل حافزاً معنوياً مهماً للاعبين وتدفعهم لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ورفع اسم اليمن في المحافل الرياضية المقبلة.