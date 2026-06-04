عاجل: المنتخب اليمني يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقرر إقامتها في السعودية

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نجح منتخب اليمن في بلوغ نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، بعد فوزه على لبنان اليوم في الدوحة، 2-0 سجلهما نجم المنتخب ناصر محمدوه في المباراة الأخيرة والحاسمة بالتصفيات. وقد كان يكفي لبنان التعادل للتأهل.
ويلعب المنتخب اليمني في المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2027 الى جانب كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات.