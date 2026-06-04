عاجل: المنتخب اليمني يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقرر إقامتها في السعودية

الخميس 04 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 480

نجح منتخب اليمن في بلوغ نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، بعد فوزه على لبنان اليوم في الدوحة، 2-0 سجلهما نجم المنتخب ناصر محمدوه في المباراة الأخيرة والحاسمة بالتصفيات. وقد كان يكفي لبنان التعادل للتأهل.

ويلعب المنتخب اليمني في المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2027 الى جانب كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات.