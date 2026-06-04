حضرموت تحتفي بـ144 عريساً وعروساً في مهرجان التيسير الـ18.. مهرجان التيسير يواصل رسالته دراسة بحثية تحذر: الاعتراف بأرض الصومال يفتح الباب لمشاريع الانفصال في اليمن إطلاق اسم الرئيس هادي على شارع في العاصمة المؤقتة عدن صفعة سياسية مدوية في واشنطن.. مجلس النواب ينتفض ضد ترامب ويصوّت بأغلبية تاريخية لـ تكبيل صلاحياته العسكرية وتجنب الحرب مع إيران قبيل كأس العالم: فيفا يعتمد مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة منها تقنية خاصة بالتسلل سفيرة اليمن في واشنطن تبحث مع عضو مجلس النواب الأمريكي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية اليمن تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تعاني من إهمال المجتمع الدولي لأزمات النزوح فيها شبكة حقوقية: أكثر من 29 ألف انتهاك وجريمة ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن عشرات الجرحى في غارات إيرانية استهدفت مطار الكويت تناول حصة إضافية من هذه الأطعمة يومياً يزيد خطر إصابتك بالسرطان
احتفى 144 عريساً وعروساً من أبناء منطقة السويري بمديرية تريم في محافظة حضرموت، بإكمال نصف دينهم ضمن مهرجان التيسير الـ18، الذي أُقيم هذا العام تحت شعار (زفافنا أُلفة).
وزف العرسان على أنغام رقصتي الشبواني والزربادي الشعبيتين، من الشارع العام إلى ساحة المهرجان، وسط حضور كبير من الأهالي والضيوف الذين توافدوا لمشاركة العرسان فرحتهم.
وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عبدالهادي التميمي، بالعرس الجماعي السنوي..منوهاً بأن استمرار مهرجان التيسير على مدى 18 عاماً متواصلة يجسد عمق التكافل الاجتماعي والتراحم والتعاون بين أبناء المجتمع الحضرمي، ويسهم بصورة ملموسة في مساعدة الشباب وتيسير تكاليف الزواج.
وأوضح رئيس لجنة التيسير للزواج الجماعي، أحمد حديجان، أن إجمالي المستفيدين من المشروع على مدى ثمانية عشر عاماً بلغ 1696 عريساً وعروساً..مشيداً بجهود المتطوعين في مختلف اللجان العاملة.
وشهدت ساحة الاحتفال، بحضور عضو مجلس النواب أحمد باحويرث، ومدير عام مديرية تريم عبدالكريم بابطاط، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية علي صبيح، وعدد من المسؤولين، تقديم أوبريت مهرجان التيسير بعنوان (جيران زمان)، إلى جانب عدد من الوصلات الإنشادية والفرائحية التي قدمتها كوكبة من المنشدين.