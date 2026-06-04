آخر الاخبار

حضرموت تحتفي بـ144 عريساً وعروساً في مهرجان التيسير الـ18.. مهرجان التيسير يواصل رسالته دراسة بحثية تحذر: الاعتراف بأرض الصومال يفتح الباب لمشاريع الانفصال في اليمن إطلاق اسم الرئيس هادي على شارع في العاصمة المؤقتة عدن صفعة سياسية مدوية في واشنطن.. مجلس النواب ينتفض ضد ترامب ويصوّت بأغلبية تاريخية لـ تكبيل صلاحياته العسكرية وتجنب الحرب مع إيران قبيل كأس العالم: فيفا يعتمد مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة منها تقنية خاصة بالتسلل سفيرة اليمن في واشنطن تبحث مع عضو مجلس النواب الأمريكي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية اليمن تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تعاني من إهمال المجتمع الدولي لأزمات النزوح فيها شبكة حقوقية: أكثر من 29 ألف انتهاك وجريمة ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن عشرات الجرحى في غارات إيرانية استهدفت مطار الكويت تناول حصة إضافية من هذه الأطعمة يومياً يزيد خطر إصابتك بالسرطان

حضرموت تحتفي بـ144 عريساً وعروساً في مهرجان التيسير الـ18.. مهرجان التيسير يواصل رسالته

الخميس 04 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 96

 

  

احتفى 144 عريساً وعروساً من أبناء منطقة السويري بمديرية تريم في محافظة حضرموت، بإكمال نصف دينهم ضمن مهرجان التيسير الـ18، الذي أُقيم هذا العام تحت شعار (زفافنا أُلفة).

 

وزف العرسان على أنغام رقصتي الشبواني والزربادي الشعبيتين، من الشارع العام إلى ساحة المهرجان، وسط حضور كبير من الأهالي والضيوف الذين توافدوا لمشاركة العرسان فرحتهم.

 

وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عبدالهادي التميمي، بالعرس الجماعي السنوي..منوهاً بأن استمرار مهرجان التيسير على مدى 18 عاماً متواصلة يجسد عمق التكافل الاجتماعي والتراحم والتعاون بين أبناء المجتمع الحضرمي، ويسهم بصورة ملموسة في مساعدة الشباب وتيسير تكاليف الزواج.

 

وأوضح رئيس لجنة التيسير للزواج الجماعي، أحمد حديجان، أن إجمالي المستفيدين من المشروع على مدى ثمانية عشر عاماً بلغ 1696 عريساً وعروساً..مشيداً بجهود المتطوعين في مختلف اللجان العاملة.

 

وشهدت ساحة الاحتفال، بحضور عضو مجلس النواب أحمد باحويرث، ومدير عام مديرية تريم عبدالكريم بابطاط، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية علي صبيح، وعدد من المسؤولين، تقديم أوبريت مهرجان التيسير بعنوان (جيران زمان)، إلى جانب عدد من الوصلات الإنشادية والفرائحية التي قدمتها كوكبة من المنشدين.

إقراء أيضاً
توكل كرمان تدعو الطلاب اليمنيين في تركيا إلى بناء المستقبل بالعلم والمعرفة، وتؤك
توكل كرمان: العالم يعيش أزمة ضمير إنساني.. والأمل والمقاومة السلمية والحوار طريق
حضور رسمي وجماهيري واسع في "اللمة العيدية" للجالية اليمنية بماليزيا احتفاءً بعيد
المقاومة الشعبية تنعى الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي وتشيد بمسيرته الوطني
المجلس الأعلى للمقاومة يواصل رعاية الجرحى في تعز ومأرب وعدة محافظات
«صحفيات بلا قيود» تدين مجزرة إسرائيلية بحق ستة مسعفين وصحفي في جنوب لبنان
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول