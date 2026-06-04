حضرموت تحتفي بـ144 عريساً وعروساً في مهرجان التيسير الـ18.. مهرجان التيسير يواصل رسالته

الخميس 04 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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احتفى 144 عريساً وعروساً من أبناء منطقة السويري بمديرية تريم في محافظة حضرموت، بإكمال نصف دينهم ضمن مهرجان التيسير الـ18، الذي أُقيم هذا العام تحت شعار (زفافنا أُلفة).

وزف العرسان على أنغام رقصتي الشبواني والزربادي الشعبيتين، من الشارع العام إلى ساحة المهرجان، وسط حضور كبير من الأهالي والضيوف الذين توافدوا لمشاركة العرسان فرحتهم.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عبدالهادي التميمي، بالعرس الجماعي السنوي..منوهاً بأن استمرار مهرجان التيسير على مدى 18 عاماً متواصلة يجسد عمق التكافل الاجتماعي والتراحم والتعاون بين أبناء المجتمع الحضرمي، ويسهم بصورة ملموسة في مساعدة الشباب وتيسير تكاليف الزواج.

وأوضح رئيس لجنة التيسير للزواج الجماعي، أحمد حديجان، أن إجمالي المستفيدين من المشروع على مدى ثمانية عشر عاماً بلغ 1696 عريساً وعروساً..مشيداً بجهود المتطوعين في مختلف اللجان العاملة.

وشهدت ساحة الاحتفال، بحضور عضو مجلس النواب أحمد باحويرث، ومدير عام مديرية تريم عبدالكريم بابطاط، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية علي صبيح، وعدد من المسؤولين، تقديم أوبريت مهرجان التيسير بعنوان (جيران زمان)، إلى جانب عدد من الوصلات الإنشادية والفرائحية التي قدمتها كوكبة من المنشدين.