إطلاق اسم الرئيس هادي على شارع في العاصمة المؤقتة عدن

الخميس 04 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقرت السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن تسمية الشارع الممتد من منطقة كالتكس وصولًا إلى مدينة البريقة باسم "شارع الرئيس عبدربه منصور هادي".

جاء ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ عبدالرحمن شيخ، اليوم الخميس.

وفي الاجتماع، قدم المحافظ مقترح تسمية الطريق الممتد من دوار كالتكس إلى البريقة بطريق الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحظي المقترح بموافقة جميع أعضاء المكتب التنفيذي.