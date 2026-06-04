صفعة سياسية مدوية في واشنطن.. مجلس النواب ينتفض ضد ترامب ويصوّت بأغلبية تاريخية لـ تكبيل صلاحياته العسكرية وتجنب الحرب مع إيران

الخميس 04 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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​في تطور سياسي عاصف يعكس حجم التصدع والارتباك غير المسبوق داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، تلقى الرئيس دونالد ترامب صفعة سياسية مدوية من داخل الكونغرس، بعد أن أقر مجلس النواب للمرة الأولى في تاريخه قراراً بارزاً يقضي بوقف التحركات العسكرية ضد إيران والحد من صلاحيات الرئيس في إشعال مواجهة مفتوحة.

​وجاء القرار الصادم لـ "سيد البيت الأبيض" ليطالب بالسحب الفوري لكافة القوات الأمريكية من العمليات العدائية ضد طهران، في خطوة تكشف عن مخاوف حقيقية داخل واشنطن من الانزلاق إلى مستنقع حرب شاملة في الشرق الأوسط. ​

اختراق تشريعي وانشقاق في معسكر ترامب ​وجاء تمرير القرار بعد جلسة تصويت دراماتيكية حبست الأنفاس، وانتهت لصالح معارضي التصعيد العسكري بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208 أصوات.

​ولم تقتصر المفاجأة على النتيجة ذاتها، بل في نجاح الديمقراطيين في إحداث خرق مدوٍ بصفوف الحزب الجمهوري (حزب الرئيس)، بعد انشقاق 4 نواب جمهوريين وتصويتهم لصالح القرار، مؤكدين على ضرورة كبح جماح ترامب ومنعه من اتخاذ قرار الحرب والسلم دون تفويض رسمي وصريح من الكونغرس.

​قلق داخلي ورعب من "المواجهة المستعرة" ​ويرى مراقبون للشأن الأمريكي أن هذا التصويت التاريخي يعكس حالة من الرعب والقلق المتنامي في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية من تداعيات أي صدام مباشر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ما دفع المشرّعين للتحرك العاجل لـ "فرملة" أي خطوات رئاسية غير محسوبة. ​

موقف البيت الأبيض: في المقابل، سارعت الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض إلى التقليل من الأهمية القانونية للقرار، ووصفه بـ "الخطوة الرمزية والغير دستورية"، مراهنين على امتلاك الرئيس ترامب حق النقض (الفيتو) لإحباط القرار، رغم ما يحمله من دلالات سياسية بالغة الحرج للإدارة الأمريكية قاطبة.