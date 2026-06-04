قبيل كأس العالم: فيفا يعتمد مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة منها تقنية خاصة بالتسلل

الخميس 04 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اعتماد مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة خلال كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، بهدف تعزيز دقة القرارات التحكيمية وتطوير تحليل الأداء وتحسين تجربة الجماهير.

وتطرق، مدير الابتكار في "فيفا"، يوهانس هولزمولر خلال مؤتمر إعلامي افتراضي من المركز الدولي للبث في دالاس، عن أبرز التقنيات التي ستشهدها البطولة، وفي مقدمتها تقنية التسلل شبه الآلية المتقدمة التي ستستخدم للمرة الأولى في كأس العالم..مشيراً الى أن التقنية الجديدة ستتيح إرسال حالات التسلل الواضحة مباشرة إلى حكام الساحة بدلاً من غرفة حكم الفيديو المساعد (VAR)، بما يسرّع عملية اتخاذ القرار داخل الملعب، مع استمرار مراجعة الحالات التقديرية المتعلقة بالتدخل في اللعب.

واوضح أن جميع لاعبي المنتخبات الـ48 المشاركة سيخضعون لعمليات مسح ثلاثي الأبعاد لدمج صورهم الحقيقية والرقمية ضمن النظام، ما يعزز دقة القرارات ويحسن جودة الإعادات التلفزيونية ثلاثية الأبعاد.