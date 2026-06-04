صفعة سياسية مدوية في واشنطن.. مجلس النواب ينتفض ضد ترامب ويصوّت بأغلبية تاريخية لـ تكبيل صلاحياته العسكرية وتجنب الحرب مع إيران قبيل كأس العالم: فيفا يعتمد مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة منها تقنية خاصة بالتسلل سفيرة اليمن في واشنطن تبحث مع عضو مجلس النواب الأمريكي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية اليمن تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تعاني من إهمال المجتمع الدولي لأزمات النزوح فيها شبكة حقوقية: أكثر من 29 ألف انتهاك وجريمة ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن عشرات الجرحى في غارات إيرانية استهدفت مطار الكويت تناول حصة إضافية من هذه الأطعمة يومياً يزيد خطر إصابتك بالسرطان برعاية أمريكية.. تفاصيل اتفاق المناطق التجريبية لوقف النار بين لبنان وإسرائيل وشروطه الصادمة لحزب تفاصيل الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران.. 4 مراحل وملف معقد علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اعتماد مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة خلال كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، بهدف تعزيز دقة القرارات التحكيمية وتطوير تحليل الأداء وتحسين تجربة الجماهير.
وتطرق، مدير الابتكار في "فيفا"، يوهانس هولزمولر خلال مؤتمر إعلامي افتراضي من المركز الدولي للبث في دالاس، عن أبرز التقنيات التي ستشهدها البطولة، وفي مقدمتها تقنية التسلل شبه الآلية المتقدمة التي ستستخدم للمرة الأولى في كأس العالم..مشيراً الى أن التقنية الجديدة ستتيح إرسال حالات التسلل الواضحة مباشرة إلى حكام الساحة بدلاً من غرفة حكم الفيديو المساعد (VAR)، بما يسرّع عملية اتخاذ القرار داخل الملعب، مع استمرار مراجعة الحالات التقديرية المتعلقة بالتدخل في اللعب.
واوضح أن جميع لاعبي المنتخبات الـ48 المشاركة سيخضعون لعمليات مسح ثلاثي الأبعاد لدمج صورهم الحقيقية والرقمية ضمن النظام، ما يعزز دقة القرارات ويحسن جودة الإعادات التلفزيونية ثلاثية الأبعاد.