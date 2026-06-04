سفيرة اليمن في واشنطن تبحث مع عضو مجلس النواب الأمريكي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية

الخميس 04 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحثت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، جميلة رجاء، اليوم، مع عضو مجلس النواب الأمريكي رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في المجلس مايك لولر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.

كما تناول اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في اليمن، وأهمية مواصلة الضغط على مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الإيراني لدفعها نحو الانخراط الجاد في جهود السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان، أهمية دعم مسار التنمية الاقتصادية في اليمن، وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة سبأ.