سفيرة اليمن في واشنطن تبحث مع عضو مجلس النواب الأمريكي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية اليمن تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تعاني من إهمال المجتمع الدولي لأزمات النزوح فيها شبكة حقوقية: أكثر من 29 ألف انتهاك وجريمة ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن عشرات الجرحى في غارات إيرانية استهدفت مطار الكويت تناول حصة إضافية من هذه الأطعمة يومياً يزيد خطر إصابتك بالسرطان برعاية أمريكية.. تفاصيل اتفاق المناطق التجريبية لوقف النار بين لبنان وإسرائيل وشروطه الصادمة لحزب تفاصيل الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران.. 4 مراحل وملف معقد علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن أبطال من الظل إلى القمة… أربعة لاعبين على أعتاب كتابة التاريخ في كأس العالم .. من سيكون نجم المفاجأة في نسخة 2026؟ مواجهة مصيرية بين اليمن ولبنان لحسم بطاقة التأهل لنهائيات آسيا
بحثت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، جميلة رجاء، اليوم، مع عضو مجلس النواب الأمريكي رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في المجلس مايك لولر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.
كما تناول اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في اليمن، وأهمية مواصلة الضغط على مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الإيراني لدفعها نحو الانخراط الجاد في جهود السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد الجانبان، أهمية دعم مسار التنمية الاقتصادية في اليمن، وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة سبأ.