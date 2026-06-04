اليمن تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تعاني من إهمال المجتمع الدولي لأزمات النزوح فيها

الخميس 04 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 221

كشف تقرير دولي حديث أن اليمن احتلت المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تعاني من إهمال المجتمع الدولي لأزمات النزوح فيها.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، في تقريره العاشر حول أزمات النزوح المهملة إن اليمن احتلت المرتبة الرابعة في قائمة عشر أزمات نزوح تم تجاهلها العام الماضي 2025، بعد السودان، والكونغو الديمقراطية، وكولومبيا.

وأشار التقرير وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى 5.2 ملايين شخص هذا العام، جراء استمرار الصراع وتداعياته الإنسانية.

وأوضح أن الفجوة تتسع بين الاحتياجات والتمويل الإنساني المتاح نتيجة لتخفيضات حادة في التمويل الإنساني، ما أثر بشدة على واقع النازحين الواقعين تحت وطأة الأوضاع.