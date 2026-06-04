سفيرة اليمن في واشنطن تبحث مع عضو مجلس النواب الأمريكي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية اليمن تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تعاني من إهمال المجتمع الدولي لأزمات النزوح فيها شبكة حقوقية: أكثر من 29 ألف انتهاك وجريمة ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن عشرات الجرحى في غارات إيرانية استهدفت مطار الكويت تناول حصة إضافية من هذه الأطعمة يومياً يزيد خطر إصابتك بالسرطان برعاية أمريكية.. تفاصيل اتفاق المناطق التجريبية لوقف النار بين لبنان وإسرائيل وشروطه الصادمة لحزب تفاصيل الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران.. 4 مراحل وملف معقد علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن أبطال من الظل إلى القمة… أربعة لاعبين على أعتاب كتابة التاريخ في كأس العالم .. من سيكون نجم المفاجأة في نسخة 2026؟ مواجهة مصيرية بين اليمن ولبنان لحسم بطاقة التأهل لنهائيات آسيا
كشف تقرير دولي حديث أن اليمن احتلت المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تعاني من إهمال المجتمع الدولي لأزمات النزوح فيها.
وقال المجلس النرويجي للاجئين، في تقريره العاشر حول أزمات النزوح المهملة إن اليمن احتلت المرتبة الرابعة في قائمة عشر أزمات نزوح تم تجاهلها العام الماضي 2025، بعد السودان، والكونغو الديمقراطية، وكولومبيا.
وأشار التقرير وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى 5.2 ملايين شخص هذا العام، جراء استمرار الصراع وتداعياته الإنسانية.
وأوضح أن الفجوة تتسع بين الاحتياجات والتمويل الإنساني المتاح نتيجة لتخفيضات حادة في التمويل الإنساني، ما أثر بشدة على واقع النازحين الواقعين تحت وطأة الأوضاع.