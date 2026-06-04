شبكة حقوقية: أكثر من 29 ألف انتهاك وجريمة ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن عشرات الجرحى في غارات إيرانية استهدفت مطار الكويت تناول حصة إضافية من هذه الأطعمة يومياً يزيد خطر إصابتك بالسرطان برعاية أمريكية.. تفاصيل اتفاق المناطق التجريبية لوقف النار بين لبنان وإسرائيل وشروطه الصادمة لحزب تفاصيل الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران.. 4 مراحل وملف معقد علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن أبطال من الظل إلى القمة… أربعة لاعبين على أعتاب كتابة التاريخ في كأس العالم .. من سيكون نجم المفاجأة في نسخة 2026؟ مواجهة مصيرية بين اليمن ولبنان لحسم بطاقة التأهل لنهائيات آسيا الحوثيون يصعّدون حربهم على الفن في اليمن بخطاب تحريضي غير مسبوق ضد ومطالب بمساءلة الفنانين والممثلين بدعوى مخالفة الهوية الإيمانية إيقاف قائد أمني بمحافظة أبين وإحالته للتحقيق بعد وفاة تاجر محتجز تحت التعذيب
أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن إجمالي الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية بحق الطفولة في اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2015م وحتى 30 مارس 2026م، بلغت 29 ألفاً و891 انتهاكاً وجريمة.
وأوضحت الشبكة في تقرير أطلقته اليوم، أن المليشيات الحوثية تسببت في مقتل 5180 طفلًا، بينهم 582 رضيعاً نتيجة القنص والقصف العشوائي والألغام والمجازر الجماعية وغيرها من الانتهاكات، فيما أصيب 6748 طفلاً بإصابات مختلفة، من بينهم مئات الأطفال الذين تعرضوا لإعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية.
وأشار التقرير إلى توثيق 348 حالة اختطاف وإخفاء قسري للأطفال، و167 حالة اغتصاب، إضافة إلى تعرض عدد من الأطفال المختطفين للتعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات المليشيات، بينهم أطفال قضوا تحت التعذيب.
وأكدت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسببت في تهجير وتشريد نحو 43 ألفاً و965 طفلًا، كما دفعت الظروف الناجمة عن الحرب والانقلاب أكثر من 3 ملايين طفل إلى سوق العمل، وحرمت نحو 4.5 مليون طفل من التعليم نتيجة تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتعبئة والتجنيد.
وفي ملف تجنيد الأطفال، أوضح التقرير أن المليشيات مستمرة في تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل..مشيراً إلى أن تقارير دولية تتحدث عن تجنيد المليشيات الحوثية أكثر من 40 ألف طفل كما وثقت الشبكة مقتل 6823 طفلًا مجندًا وإصابة 9986 آخرين.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم جسيمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال..داعية مليشيات الحوثي إلى الوقف الفوري لتجنيد الأطفال وإطلاق سراح المختطفين منهم.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية أطفال اليمن ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات..محذرة من خطر فقدان جيل كامل من الأطفال إذا استمرت هذه الجرائم دون تحرك دولي جاد.