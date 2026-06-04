عشرات الجرحى في غارات إيرانية استهدفت مطار الكويت تناول حصة إضافية من هذه الأطعمة يومياً يزيد خطر إصابتك بالسرطان برعاية أمريكية.. تفاصيل اتفاق المناطق التجريبية لوقف النار بين لبنان وإسرائيل وشروطه الصادمة لحزب تفاصيل الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران.. 4 مراحل وملف معقد علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن أبطال من الظل إلى القمة… أربعة لاعبين على أعتاب كتابة التاريخ في كأس العالم .. من سيكون نجم المفاجأة في نسخة 2026؟ مواجهة مصيرية بين اليمن ولبنان لحسم بطاقة التأهل لنهائيات آسيا الحوثيون يصعّدون حربهم على الفن في اليمن بخطاب تحريضي غير مسبوق ضد ومطالب بمساءلة الفنانين والممثلين بدعوى مخالفة الهوية الإيمانية إيقاف قائد أمني بمحافظة أبين وإحالته للتحقيق بعد وفاة تاجر محتجز تحت التعذيب تعطل آلاف السيارات بسبب بترول ملوث ومخالف للمواصفات استوردته قيادات حوثية
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن 63 شخصاً أصيبوا في أعقاب غارات جوية استهدفت البلاد يوم الأربعاء وألحقت أضراراً بمطارها الدولي، في هجوم شهد أحد أعلى معدلات الإصابات بين دول الخليج التي تعرضت لهجمات إيرانية منذ بدء القتال.
ونشرت هيئة الطيران المدني الكويتية مقطع فيديو قالت إنه يُظهر لحظة استهداف مطار الكويت الدولي بهجوم مسيرة إيرانية.
كما تُظهر مقاطع فيديو أخرى على الإنترنت أضرارًا جسيمة داخل المطار. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مقتل شخص واحد، مشيرة إلى أن البلاد تحتفظ بحقها في الرد