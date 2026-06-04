عشرات الجرحى في غارات إيرانية استهدفت مطار الكويت

الخميس 04 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن 63 شخصاً أصيبوا في أعقاب غارات جوية استهدفت البلاد يوم الأربعاء وألحقت أضراراً بمطارها الدولي، في هجوم شهد أحد أعلى معدلات الإصابات بين دول الخليج التي تعرضت لهجمات إيرانية منذ بدء القتال.

ونشرت هيئة الطيران المدني الكويتية مقطع فيديو قالت إنه يُظهر لحظة استهداف مطار الكويت الدولي بهجوم مسيرة إيرانية.

كما تُظهر مقاطع فيديو أخرى على الإنترنت أضرارًا جسيمة داخل المطار. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مقتل شخص واحد، مشيرة إلى أن البلاد تحتفظ بحقها في الرد