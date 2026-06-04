برعاية أمريكية.. تفاصيل اتفاق المناطق التجريبية لوقف النار بين لبنان وإسرائيل وشروطه الصادمة لحزب

الخميس 04 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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​في تطور دبلوماسي بارز يهدف إلى صياغة مشهد أمني جديد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل تفاهم جديد لوقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، يرتكز على استراتيجية "المناطق التجريبية" كخطوة أولى نحو تسوية أوسع.

​وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الاتفاق يقضي بنشر وحدات من الجيش اللبناني ليتولى "السيطرة الحصرية والكاملة" على مناطق جغرافية محددة يتم اختبارها كمرحلة أولية، مؤكدة أن هذه الخطوة تستهدف تمكين مؤسسات الدولة الشرعية وتوسيع نفوذها على الأرض. ​

شروط صارمة واستبعاد للفاعلين غير الرسميين ​وفقًا للمعلومات الرسمية الصادرة عن واشنطن، فإن ديمومة وقف إطلاق النار واستقراره يبقيان مرهونين بشرطين أساسيين:

​الوقف الفوري: إنهاء كافة الأعمال العسكرية والعمليات الهجومية من جانب حزب الله. ​

الإخلاء التام: استبعاد وتطهير "المناطق التجريبية" من أي عناصر أو فصائل مسلحة غير حكومية، لضمان حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني.

​وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الإخباري أن التفاهم الحالي جاء نتاج جولات مكثفة من المباحثات المعقدة، وأنه يرتبط بحزمة من التدابير والإجراءات الأمنية الصارمة المتفق عليها بين الجانبين لضمان عدم خرق الهدنة.

​قرار سيادي ورفض للتدخلات الإقليمية ​موقف الخارجية الأمريكية: "مستقبل العلاقات بين لبنان وإسرائيل يجب أن تحدده الحكومتان السياديتان وحدهما، ونرفض أي تدخل خارجي أو غير رسمي يملي على اللبنانيين قراراتهم السيادية.

" ​وتنظر الإدارة الأمريكية إلى هذه الخطة باعتبارها حجر الزاوية الذي قد يمهد الطريق مستقبلاً لإبرام اتفاق سلام وأمن شامل ومستدام بين البلدين.

​ورغم إقرار واشنطن بأن تفكيك النوايا العدائية المتبادلة والوصول إلى استقرار كامل لا يزالان بحاجة إلى خطوات ميدانية طويلة ومعقدة، إلا أنها اعتبرت إسناد الملف الأمني للجيش اللبناني خطوة جوهرية لإنهاء الأزمة.