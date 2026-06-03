أبطال من الظل إلى القمة… أربعة لاعبين على أعتاب كتابة التاريخ في كأس العالم .. من سيكون نجم المفاجأة في نسخة 2026؟

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بطولات كأس العالم تشهد بين فترة وأخرى ظهور نجم جديد لم يكن أحد يتوقعه. فبعد أن أضاء جيمس رودريغيز سماء البرازيل في مونديال 2014 بأهدافه الرائعة التي قادته للانتقال إلى ريال مدريد، وانتقال إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي بصفقة قياسية بعد تتويجه مع الأرجنتين في قطر 2022، يبدو أن هناك لاعبين آخرين على وشك مفاجأتنا جميعاً هذا الصيف. إليكم أربعة أسماء تستحق المتابعة قبل انطلاق البطولة.

دينيز أوندف، ألمانيا. يبلغ من العمر 29 عاماً ويلعب كمهاجم في نادي شتوتغارت الألماني. بينما تدور الأحاديث في ألمانيا حول فلوريان فيرتز وجامال موسيالا، يبرز أوند ف كلاعب صامت قدم أداءً مذهلاً بتسجيله 19 هدفاً وصناعة 6 أهداف في 28 مباراة بالدوري الألماني، مما يجعله أحد أكثر المهاجمين كفاءة في البطولة. يثق المدرب يوليان ناغلسمان بقدرته على كسر دفاعات الخصم عند الحاجة، وهو ينتظر هذه اللحظة لكسر حاجز الظل على الساحة الدولية.

إسمير باجراكتاريفيتش، البوسنة والهرسك. هذا الجناح البالغ من العمر 21 عاماً يلعب في نادي آيندهوفن الهولندي. ولد في ولاية ويسكونسن الأمريكية وترعرع في أسرة بوسنية، وانتقل مؤخراً لتمثيل البوسنة والهرسك، حيث سجل ركلة الترجيح الحاسمة التي أقصت إيطاليا من تصفيات كأس العالم. يلعب باجراكتاريفيتش كجناح أيسر يمتلك مهارة عالية في المراوغة وصناعة الفرص. على الرغم من أن أرقامه التهديفية لم تظهر بقوة بعد على المستوى المحلي، إلا أن شخصيته الواثقة وتألقه في اللحظات الحاسمة ضد إيطاليا يشي بالكثير عن إمكانياته.

أنطونيو نوسا، النرويج. يبلغ هذا الجناح البالغ من العمر 21 عاماً من العمر ويلعب في نادي لايبزيغ الألماني. في ظل الأضواء المسلطة على إيرلينغ هالاند، يمتلك نوسا فرصة ذهبية للاستفادة من المساحات التي يخلقها زميله. يتميز نوسا بسرعته ومهاراته الفردية وقدرته على اللعب في مواقف واحد ضد واحد. يتوقع أن يكون له دور أساسي في تشكيلة المدرب ستايل سولباكين، وقد يكون سبباً رئيسياً في مسيرة النرويج الموفقة بالبطولة.

نيكو باز، الأرجنتين. هذا لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً يلعب في نادي كومو الإيطالي. مع اقتراب نهاية عصر ليونيل ميسي، قد يكون باز هو الوريث المنتظر. قدم باز موسماً استثنائياً مع كومو بتسجيله 21 هدفاً وصناعته لعدد مماثل. يتمتع برؤية استثنائية وقدرة على التحرك برشاقة. على الرغم من أنه لن يبدأ أساسياً في أغلب المباريات، إلا أن المدرب ليونيل سكالوني سيعتمد عليه كبديل مؤثر، ومن المتوقع أن يستغل أي فرصة تتاح له ليثبت جدارته ويحجز مكاناً له في التشكيلة الأساسية.