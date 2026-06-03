مواجهة مصيرية بين اليمن ولبنان لحسم بطاقة التأهل لنهائيات آسيا

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يستعد المنتخب الوطني اليمني لكرة القدم لخوض مباراة حاسمة مساء الخميس ضد لبنان، على ملعب حمد الكبير في الدوحة، لتحديد متصدر المجموعة والتأهل لنهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية.
يشهد معسكر المنتخب اليمني حالة تركيز عالية، خاصة بعد اكتمال قائمة اللاعبين المحترفين القادمين من أندية عراقية وعُمانية وبحرينية، أبرزهم ناصر محمدوة. وقد كثف الفريق تدريباته بقيادة المدرب الجزائري ولد علي، وتحت إشراف المدير الفني للاتحاد اليمني لكرة القدم، الكابتن أمين السنيني.
المنتخب اليمني يسعى للفوز فقط لضمان صدارة المجموعة والتأهل، بينما يحتاج المنتخب اللبناني إلى الفوز أو التعادل للتأهل مباشرة والانضمام إلى منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام في النهائيات.
من جهة أخرى، طرحت اللجنة المنظمة تذاكر المباراة بثلاث فئات سعرية تتراوح بين 10 و25 ديناراً. وتشهد السفارة اليمنية في الدوحة والجالية اليمنية تفاعلاً كبيراً، مع توقعات بحضور جماهيري غفير لمساندة المنتخب في هذه اللحظة الهامة.