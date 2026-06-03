إيقاف قائد أمني بمحافظة أبين وإحالته للتحقيق بعد وفاة تاجر محتجز تحت التعذيب

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الأمن الوطني في محافظة أبين، يوم الثلاثاء، إيقاف القائم بأعمال قائد قطاع خنفر علي سعيد المرقشي وإحالته إلى التحقيق على خلفية وفاة محتجز، في واقعة قالت مصادر محلية إنها جاءت بعد تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز.

وقالت قيادة قوات الأمن الوطني، في بيان، إن المرقشي أُحيل إلى دائرة الشؤون القانونية استناداً إلى تقرير الطب الشرعي، وإنه سيتم استكمال الإجراءات تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضافت أنها كلفت العقيد طلال نصر بالليل بقيادة قطاع خنفر إلى جانب مهامه قائداً لكتيبة الطوارئ.

وجاء القرار بعد وفاة محمد علي سالم هبل، وهو تاجر خردة من محافظة الحديدة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وقالت المصادر إن هبل توفي متأثراً بإصابات تعرض لها أثناء احتجازه لدى قوات الأمن الوطني في خنفر خلال أيام عيد الأضحى، مضيفة أن الحادثة جاءت على خلفية نزاع مالي بينه وبين عدد من أفراد القوة الأمنية بشأن كمية من الحديد.

وبحسب المصادر، تعرض هبل لاعتداء أثناء احتجازه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة بينها نزيف في الدماغ، قبل نقله إلى المستشفى حيث توفي متأثراً بإصاباته.

ولم تذكر قيادة قوات الأمن الوطني في بيانها تفاصيل بشأن ملابسات الوفاة أو الاتهامات المتعلقة بالتعذيب، مكتفية بالإعلان عن فتح تحقيق في الواقعة.