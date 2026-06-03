عضو مجلس القيادة سلطان العرادة يودع سفير واشنطن بمناسبة انتهاء فترة عمله ويبحث معه أبرز تحديات الملف اليمني ووضع النازحين بمأرب

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، لبحث مستجدات الأوضاع، وتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة سبأ إن اللقاء استعرض جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه اليمن في ظل استمرار الأزمة، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الإنسانية والتنموية في محافظة مأرب التي تستضيف 62 بالمائة من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية، وما يتطلبه ذلك من جهود مضاعفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاعات الخدمات والبنية التحتية.

وأكد اللواء العرادة أهمية مضاعفة الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية والتنموية.. مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية في مساندة الحكومة وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة على القيام بواجباتها.

وأوضح العرادة أن استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تصعيدها وتعنتها المستمر يفاقم معاناة المواطنين، ويقوض الجهود الأممية في مختلف المسارات.

وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الممرات المائية وتأمين الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية لما لذلك من أهمية في الحفاظ على استقرار المنطقة.. لافتاً إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً محورياً في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية المصالح الدولية.

كما أشاد العرادة بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في دعم اليمن ومواقفها المساندة للجهود السياسية والإقتصادية، ودعمها للبرامج والمشاريع التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأعرب عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي لجهود السفير ستيفن فاجن، ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعمه لمختلف المساعي والجهود..متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك مع مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات الراهنة.

وجدد التزام الولايات المتحدة مواصلة العمل والتعاون مع الحكومة والشركاء الدوليين في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتنموية.

كما أعرب السفير فاجن عن شكره وامتنانه العميق للتعاون الذي حظي به من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة طوال فترة عمله..ما أسهم بشكل فعال في تسهيل مهامه وتطوير الشراكة القائمة بين البلدين.