عضو مجلس القيادة سلطان العرادة يودع سفير واشنطن بمناسبة انتهاء فترة عمله ويبحث معه أبرز تحديات الملف اليمني ووضع النازحين بمأرب الداخلية اليمنية تكشف هوية شخص يمارس التضليل ويدعي العمل في مكتب الوزير وتؤكد إنه ''عنصر أمني مرتبط بالحوثيين'' حالة ولادة نادرة لـ4 توأم في مستشفى كرى بمحافظة مأرب وفاة مقيم وإصابة العشرات في الهجوم الإيراني على مطار الكويت تحذير: عدة محافظات في اليمن تدخل تحت تأثير كتلة هوائية حارة وشديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة عقوبات أمريكية على 4 منصات ايرانية للتداول الرقمي مهمة مقترحة لـ ''اسبيدس'' في مضيق هرمز بعد عملياتها بالبحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين ليلة الصواريخ الملتهبة بالخليج.. تصعيد عسكري غير مسبوق بين واشنطن وطهران يُهدد بانهيار الهدنة الهشة (تفاصيل عادات شائعة تضاعف مخاطر الجلطات الدماغية أمريكا تعلن شن ضربات دفاعية على جزيرة قشم عقب هجمات إيرانية على الكويت والبحرين
كشفت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية عن هوية شخص يُدعى عرفات قيفان، قالت إنه يزعم العمل ضمن طاقم مكتب وزير الداخلية، نافيةً صحة تلك الادعاءات، ومؤكدة أنه لا يمت بأي صلة إلى أي جهة حكومية، بل إن عنصراً مرتبطاً بجهاز أمني تابع لميليشيا الحوثي.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح نشره الاعلام الامني، إن المعطيات الأمنية المتوفرة تشير إلى أن المذكور يعمل ضمن منظومة أمنية تابعة للحوثيين، ويُدار ضمن شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في إطار نشاط يستهدف مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية.
وأضاف المصدر أن قيفان يستخدم هويات وصفات أمنية وعسكرية متعددة بشكل غير قانوني، إلى جانب انتحاله شخصيات رسمية وإجرائه اتصالات مشبوهة بهدف تمرير معلومات مضللة وإرباك الرأي العام.
وأشار إلى رصد تسجيلات صوتية مفبركة منسوبة إليه، تُستخدم -وفق المصدر- ضمن حملة منسقة تديرها غرف عمليات إعلامية تابعة للحوثيين، تستهدف التشويش على الأجهزة الأمنية وإثارة البلبلة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع هذه المواد أو إعادة نشرها، محذرة من أنها تندرج ضمن عمليات تضليل ممنهجة.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تتابع هذا النشاط بشكل مستمر، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفات رسمية أو المشاركة في نشر معلومات مضللة.