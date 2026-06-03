حالة ولادة نادرة لـ4 توأم في مستشفى كرى بمحافظة مأرب

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهد مستشفى كرى العام، بمحافظة مأرب حالة ولادة نادرة لأربعة توأم، بعد عملية قيصرية ناجحة.

وأكدت مصادر طبية أن العملية تكللت بالنجاح، وأن الحالة الصحية للأم مستقرة، فيما يتمتع المواليد الأربعة بصحة جيدة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفق الإجراءات المتبعة.

وتُعد ولادة أربعة توأم ن الحالات النادرة التي تستقطب اهتمامًا واسعًا، خاصة مع نجاح العملية وخروج الأم وأطفالها بحالة صحية مطمئنة.