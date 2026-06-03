الداخلية اليمنية تكشف هوية شخص يمارس التضليل ويدعي العمل في مكتب الوزير وتؤكد إنه ''عنصر أمني مرتبط بالحوثيين'' حالة ولادة نادرة لـ4 توأم في مستشفى كرى بمحافظة مأرب وفاة مقيم وإصابة العشرات في الهجوم الإيراني على مطار الكويت تحذير: عدة محافظات في اليمن تدخل تحت تأثير كتلة هوائية حارة وشديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة عقوبات أمريكية على 4 منصات ايرانية للتداول الرقمي مهمة مقترحة لـ ''اسبيدس'' في مضيق هرمز بعد عملياتها بالبحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين ليلة الصواريخ الملتهبة بالخليج.. تصعيد عسكري غير مسبوق بين واشنطن وطهران يُهدد بانهيار الهدنة الهشة (تفاصيل عادات شائعة تضاعف مخاطر الجلطات الدماغية أمريكا تعلن شن ضربات دفاعية على جزيرة قشم عقب هجمات إيرانية على الكويت والبحرين الكويت تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات.. وإيران: سماع أصوات تشبه الانفجارات
شهد مستشفى كرى العام، بمحافظة مأرب حالة ولادة نادرة لأربعة توأم، بعد عملية قيصرية ناجحة.
وأكدت مصادر طبية أن العملية تكللت بالنجاح، وأن الحالة الصحية للأم مستقرة، فيما يتمتع المواليد الأربعة بصحة جيدة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفق الإجراءات المتبعة.
وتُعد ولادة أربعة توأم ن الحالات النادرة التي تستقطب اهتمامًا واسعًا، خاصة مع نجاح العملية وخروج الأم وأطفالها بحالة صحية مطمئنة.