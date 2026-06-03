وفاة مقيم وإصابة العشرات في الهجوم الإيراني على مطار الكويت

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت السلطات الكويتية إن الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت، فجر الأربعاء، أودى بحياة شخص (مقيم) وإصابة 63 آخرين بجروح، بالإضافة إلى أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية.

واوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولي "أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية استقبال 63 مصاباً في الهجوم الإيراني، مشيرة إلى تسجيل إصابات بالغة ومتعددة وسط المسافرين والعاملين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الإصابات شملت "كسوراً وإصابات في الرأس وحالات نزيف دماغي وبتر أطراف وإصابات ناجمة عن الانفجارات، إضافة إلى حالات استنشاق الأدخنة". وأشارت إلى إجراء 7 عمليات جراحية كبرى وعاجلة.