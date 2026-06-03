عقوبات أمريكية على 4 منصات ايرانية للتداول الرقمي

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات مشددة على أربع من أكبر منصات تداول العملات المشفرة الايرانية وذلك في إطار حملة ما تسمى (الغضب الاقتصادي) لتشديد الخناق الاقتصادي على النظام الايراني.
واوضحت الوزارة في بيان، ان العقوبات طالت أربع منصات تداول عملات مشفرة ايرانية وأفرادا مرتبطين بها..مشيرة الى ان تلك الاجراءات تأتي ضمن الحملة التي تقودها واشنطن لتجفيف منابع تمويل النظام الإيراني وللتصدي للالتفاف على العقوبات الدولية.
من جهتها ذكرت الخارجية الامريكية في بيان منفصل بشأن العقوبات ان المنصات الايرانية مكنت الحرس الثوري الإسلامي من إجراء معاملات غير مشروعة وساعدت النظام الإيراني على الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية وسمحت لمقربين من النظام بنقل الثروات عبر الحدود في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
واشارت إلى ان تلك المنصات استخدمت لدعم الاقتصاد الإيراني المتدهور وحماية أصول النظام خلال العمليات الأمريكية حيث اختار النظام الايراني استغلال الاصول الرقمية لخدمة اجندته الفاسدة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الإيراني انهيارا حادا.