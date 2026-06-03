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مهمة مقترحة لـ ''اسبيدس'' في مضيق هرمز بعد عملياتها بالبحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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كشفت وثيقة أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت أن تتولى مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد دوراً رئيسياً في إزالة الألغام من مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف بذلك"، وذلك في مساهمة أوروبية في مبادرة تقودها فرنسا وبريطانيا، وفق رويترز.

وذكرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي في مذكرة بتاريخ 26 مايو (أيار) أن "الوضع يستدعي من الاتحاد تقديم مساهمة فعالة" لتحالف مؤقت بقيادة فرنسا وبريطانيا "ستُفعل عندما تسمح الظروف بذلك، وستكون منفصلة عن الأطراف المتحاربة".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أنشأ عملية "أسبيدس" البحرية في فبراير 2024 كعملية دفاعية استجابةً لأزمة البحر الأحمر، عقب هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة الدولية منذ أكتوبر 2023.

وانطلقت العملية بتفويض لحماية السفن وضمان حرية الملاحة، وتنشط على طول خطوط الملاحة البحرية الرئيسية حول مضيق باب المندب، وتراقب الوضع البحري في مضيق هرمز، بالإضافة إلى المياه الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عُمان، والخليج العربي.

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