أمريكا تعلن شن ضربات دفاعية على جزيرة قشم عقب هجمات إيرانية على الكويت والبحرين

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي نفّذ ضربات "دفاعية" استهدفت جزيرة قشم الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية إن هذه الضربات جاءت رداً على "محاولات هجومية نفذتها إيران في أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت "سنتكوم" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أطلقت إيران عدة صواريخ باليستية باتجاه دول مجاورة في المنطقة؛ غير أن جميعها فشلت في إصابة أهدافها المحددة، حيث سقط صاروخان إيرانيان أُطلقا باتجاه الكويت قبل بلوغ هدفهما أو تفككا أثناء تحليقهما، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأمريكية والبحرينية فوراً 3 صواريخ أُطلقت باتجاه البحرين".

ووفقاً للقيادة المركزية، استهدفت القوات الأمريكية محطة إيرانية عسكرية للتحكم الأرضي في جزيرة قشم، ولم تُسجّل أي إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين جراء هذه العملية.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "ادعاء الحرس الثوري أنه هاجم مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة جوية أمريكية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة اليوم غير صحيح، بل أن جميع الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية فشلت"، و أكدت أن "القوات الأمريكية متأهبة ومستعدة للدفاع ضد أي عدوان إيراني غير مبرر".

ولاحقا، أفادت (سنتكوم) بأن دفاعاتها الجوية أسقطت "بنجاح" موجات متعددة من الطائرات المسيرة الإيرانية التي كانت تستهدف أصولاً عسكرية أمريكية في الكويت، وأضافت: "لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو الأصول الأمريكية".

وفي غضون ذلك، أعلن "الحرس الثوري" الإيراني أن هجماته على الكويت جاءت رداً على "العدوان السافر" الذي شنته القوات الأمريكية على جزيرة قشم.

وبحسب تقارير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ذكر "الحرس الثوري" أن الولايات المتحدة استهدفت "برج اتصالات" عسكرياً في جنوب الجزيرة باستخدام ذخائر جوية، وزعم أنه أطلق ما لا يقل عن 10 صواريخ باليستية باتجاه الكويت.

وأضاف أن هذه الهجمات تُعد "رداً أولياً"، محذراً من أن "ضربة انتقامية أقوى بكثير ستعقبها لاحقاً".

وكانت صفارات الإنذار في البحرين دوت خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى "التحلي بالهدوء" والبحث عن مأوى في أقرب مكان آمن