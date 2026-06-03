الكويت تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات.. وإيران: سماع أصوات تشبه الانفجارات

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الجيش الكويتي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الدفاعات الجوية "تعترض هجمات صاروخية معادية وهجمات بطائرات مسيرة تابعة للعدو".

وقال الجيش، في بيان: "تود رئاسة الأركان العامة للجيش أن تنوه بأن أي أصوات لانفجارات، في حال سماعها، هي نتاج قيام أنظمة الدفاع الجوي باعتراض الهجمات المعادية".

وأضاف البيان: "يُطلب من الجميع الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

ولم يحدد الجيش الكويتي مصدر انطلاق هذه الهجمات، غير أن حساباً على تطبيق "تيليغرام" يُعتقد أنه تابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني زعم، "استناداً إلى لقطات مصورة وتقارير واردة من الكويت"، أن 3 صواريخ "أصابت بنجاح قواعد للعدو داخل الكويت".

ووصف الحساب التصريحات الكويتية بشأن عمليات التصدي بأنها "سخيفة ومثيرة للضحك"، وأنها "تأتي على غرار الادعاءات المعتادة التي تصدرها هذه الأنظمة الوكيلة والمتعاونة".

وتأتي هذه الهجمات بعد وقت قصير من إعلان الكويت، الاثنين، أنها تصدت لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ؛ وهو ما أعقبه تصريح من القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يفيد بأنها "اعترضت بنجاح صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت".

وأضافت القيادة المركزية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين.

ويأتي هذا النبأ بعد وقت قصير من إعلان وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية عن سماع "أصوات تشبه الانفجارات" في محيط جزيرة قشم الإيرانية، وذلك نقلاً عن مصادر وسكان في المنطقة.

وذكرت الوكالة أن الطبيعة الدقيقة لهذه الأصوات وسببها لا يزالان غير واضحين، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي تعليقات بشأن الواقعة سواء من الجهات العسكرية أو سلطات إنفاذ القانون.

ويأتي هذا الخبر بالتزامن مع زيارة يقوم بها الممثل الخاص للمرشد الإيراني، حجة الإسلام وكيل بور، إلى الجزيرة للقاء نشطاء ثقافيين وسياسيين.

وخلال الزيارة، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن وكيل بور قوله: "يجب السعي وراء الحرب والدبلوماسية معاً، ولا ينبغي وضعهما في تعارض".

وأضافت الهيئة: "مضيق هرمز ليس ملكاً للجمهورية الإسلامية وحدها، بل هو ملك لجميع الشعوب المضطهدة في العالم وأنتم يا أهل جزيرة قشم، تتحملون مسؤوليات جسيمة في إدارة المضيق وحماية الثورة الإسلامية