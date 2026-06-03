عادات شائعة تضاعف مخاطر الجلطات الدماغية أمريكا تعلن شن ضربات دفاعية على جزيرة قشم عقب هجمات إيرانية على الكويت والبحرين الكويت تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات.. وإيران: سماع أصوات تشبه الانفجارات الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي لجنة عسكرية من وزارة الدفاع تبدأ إجراءات الاستلام والتسليم في محور تعز استنفار تربوي لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة: معايير صارمة وأجواء ملائمة لطلاب الداخل والخارج زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد في حصاد أمني واسع لـ الداخلية.. ضبط 1736 جريمة وإسقاط أكثر من 2000 متهم بالمحافظات المحررة خلال مايو (الأرقام والمحافظات وزير الأوقاف يعلن انطلاق أعمال العمرة للمعتمرين اليمنيين وفق ترتيبات جديدة ويدشّن أول تأشيرة عمرة لموسم 1448هـ مأرب تحتضن البطولة الرابعة لأندية المحويت برعاية وزارة الشباب والرياضة تخليدًا لذكرى الرئيس الراحل هادي
أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه وجه ضربة لقاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس في البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة.
جاء في بيان للحرس الثوري، نقلته قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية: "أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني أنه وجه ضربة لقاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس للولايات المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية".
وتزامن الهجوم مع إعلان الحرس الثوري الإيراني عن "دك" القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت بصواريخ دقيقة، وذلك ردا على ما وصفه بـ"العدوان السافر" للقوات الأمريكية على السيادة الإيرانية في جزيرة قشم.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صافرات الإنذار، موضحة أنه على المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن حفاظا على السلامة العامة.
تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة وإيران في حالة حرب منذ 28 فبراير الماضي، حيث تفرض واشنطن حصارا بحريا خانقا على الموانئ الإيرانية.
ورغم دخول هدنة هشة حيز التنفيذ في 8 أبريل، إلا أن القتال لا يزال متقطعاً، مع اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار.
وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن "أي حماقة جديدة، أو اعتداء آخر، أو تحرك يمس شبرا واحدا من حدود وسيادة البلاد، سيجابه برد زلزالي يتجاوز القواعد والحدود المعمول بها، ولن تتوانى القوات الباسلة في تحويل كافة مقار المعتدين ومصالحهم في المنطقة إلى رماد".
ومن جانبها، نفت القيادة المركزية الأمريكية الهجوم على الأسطول الخامس، قائلة في منشور عبر منصة "إكس": "يزعم الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة جوية أمريكية في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
هذا غير صحيح.. أما الحقيقة فجميع الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية باءت بالفشل. ولا تزال قواتنا في حالة يقظة كاملة ومستعدة