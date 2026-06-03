الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه وجه ضربة لقاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس في البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة.

جاء في بيان للحرس الثوري، نقلته قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية: "أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني أنه وجه ضربة لقاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس للولايات المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية".

وتزامن الهجوم مع إعلان الحرس الثوري الإيراني عن "دك" القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت بصواريخ دقيقة، وذلك ردا على ما وصفه بـ"العدوان السافر" للقوات الأمريكية على السيادة الإيرانية في جزيرة قشم.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صافرات الإنذار، موضحة أنه على المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن حفاظا على السلامة العامة.

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة وإيران في حالة حرب منذ 28 فبراير الماضي، حيث تفرض واشنطن حصارا بحريا خانقا على الموانئ الإيرانية.

ورغم دخول هدنة هشة حيز التنفيذ في 8 أبريل، إلا أن القتال لا يزال متقطعاً، مع اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار.

وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن "أي حماقة جديدة، أو اعتداء آخر، أو تحرك يمس شبرا واحدا من حدود وسيادة البلاد، سيجابه برد زلزالي يتجاوز القواعد والحدود المعمول بها، ولن تتوانى القوات الباسلة في تحويل كافة مقار المعتدين ومصالحهم في المنطقة إلى رماد".

ومن جانبها، نفت القيادة المركزية الأمريكية الهجوم على الأسطول الخامس، قائلة في منشور عبر منصة "إكس": "يزعم الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة جوية أمريكية في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

هذا غير صحيح.. أما الحقيقة فجميع الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية باءت بالفشل. ولا تزال قواتنا في حالة يقظة كاملة ومستعدة