​لجنة عسكرية من وزارة الدفاع تبدأ إجراءات الاستلام والتسليم في محور تعز

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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​بدأت لجنة عسكرية رفيعة المستوى من وزارة الدفاع، اليوم، إجراءات الاستلام والتسليم في محور تعز العسكري، تمهيداً لتسلم القيادة الجديدة للمنطقة العسكرية الرابعة مهامها ومسؤولياتها الكاملة في إدارة المحاور والوحدات التابعة لها.

​وكان في استقبال اللجنة، برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مسفر الحارثي، كلٌّ من قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ورئيس أركان المحور اللواء عبدالعزيز المجيدي، ورئيس العمليات العميد الركن محمد النجار. ​

وعقدت اللجنة، فور وصولها، اجتماعاً عملياً ضم قيادة المحور ورؤساء الشعب العسكرية، جرى خلاله استعراض ومناقشة المهام والواجبات المنوطة برؤساء الشعب، وإقرار الجدول الزمني والآلية التنفيذية الخاصة بمهام اللجنة، مع التأكيد على ضرورة الدقة والالتزام بالأنظمة والقوانين العسكرية المنظمة. ​

وفي مستهل الاجتماع، نقل رئيس اللجنة اللواء الركن مسفر الحارثي، تحايا وتهاني القيادة السياسية والعسكرية لمنتسبي المحور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالصمود والبطولات التي يسطرها أبطال محور تعز في جبهات المواجهة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

​من جهته، قدم رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن محضار السعدي، شرحاً تفصيلياً حول طبيعة عمل اللجنة ومساراتها الميدانية، معبراً عن شكره لقيادة المحور على حفاوة الاستقبال والجاهزية العالية.

​إلى ذلك، رحب قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل برئيس وأعضاء اللجنة، مستعرضاً نطاق المسؤولية العملياتية للمحور وخارطة انتشار وحداته العسكرية، إلى جانب ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى من العام التدريبي الحالي، مؤكداً الاستعداد الكامل لقيادة المحور في تقديم التسهيلات والدعم اللازم لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها بنجاح.