قرارات في عدن: حظر الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة من يطلق النار في المناسبات

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أقرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، أمس الاثنين، حزمة من التدابير تشمل حظر حركة الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة، وفرض غرامة مالية على إطلاق النار في المناسبات، في محاولة للحد من الاختلالات الأمنية في المدينة.

وذكر بيان صادر عن إدارة أمن عدن أن اللجنة، برئاسة محافظ المحافظة عبد الرحمن شيخ، منحت مهلة أسبوعين لملاك الدراجات النارية لتسوية أوضاعها قبل البدء بحظر حركتها ومصادرتها نهائياً في عموم المديريات، متوعدة في الوقت ذاته بضبط ومصادرة كافة السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية، وإزالة التظليل المخالف من على المركبات. 

كما قررت السلطات الأمنية فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني ومصادرة السلاح المستخدم بحق كل من يطلق النار في الأعراس والمناسبات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفوري ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

