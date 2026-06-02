يمني في أمريكا يقتل زوجته وأطفاله وشخص رابع في جريمة صادمة

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 356

أقدم شاب يمني في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية على قتل أربعة أشخاص، بينهم زوجته وطفلاه، في حادثة أثارت صدمة واسعة في أوساط الجالية اليمنية هناك.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المتهم "صالح الجغماني" ، أطلق النار على "شكري علي الشيبة" داخل متجره، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يغادر المكان ويتوجه إلى منزله، حيث أقدم على قتل زوجته واثنين من أطفاله في ظروف لا تزال ملابساتها غامضة و قيد التحقيق.

وبحسب المصادر، تمكنت الأجهزة الأمنية في ولاية نيويورك من إلقاء القبض على المتهم عقب وقوع الجريمة، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية