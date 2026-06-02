ولي العهد السعودي يعزي نجل الرئيس هادي في وفاة والده اليمن تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان 40قاعدة ونقطة عسكرية داخل غزة.. صور أقمار صناعية تكشف توسع الانتشار الإسرائيلي بعد اتفاق التهدئة تورم العين والكبد.. طبيب يكشف طبيعة العلاقة بين الاثنين هجوم روسي عنيف يهز كييف.. حرائق وإنذارات تدفع السكان إلى الملاجئ محمد صلاح يحدد 3 مطالب للانتقال إلى الدوري السعودي أرسنال يسقط بركلات الترجيح أمام سان جرمان… لعنة النهائيات القارية مستمرة الفيفا يعلن 6 تغييرات جوهرية في قوانين التحكيم لمونديال 2026 قطر تدخل مونديال 2026 بطموحات جديدة بعد تتويج آسيوي مزدوج ..من خيبة الاستضافة إلى حلم المنافسة… أزمة وقود توقف تشغيل مطار سيئون… والريان يستقبل حجاج حضرموت
قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أجرى اتصالاً هاتفياً ، بـ "ناصر عبدربه منصور هادي"، أعرب فيه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة والده الرئيس عبدربه منصور هادي.
وتقدم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للعميد ناصر عبدربه منصور هادي، بخالص تعازيه ومواساته في وفاة والده رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي..داعياً العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.
من جانبه عبَّر العميد ناصر عبدربه منصور هادي باسمه وذوي الفقيد عن بالغ شكره لسمو ولي العهد السعودي على تعازيه ومواساته لهم..سائلًا الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.