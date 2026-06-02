ولي العهد السعودي يعزي نجل الرئيس هادي في وفاة والده

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 192

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أجرى اتصالاً هاتفياً ، بـ "ناصر عبدربه منصور هادي"، أعرب فيه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة والده الرئيس عبدربه منصور هادي.

وتقدم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للعميد ناصر عبدربه منصور هادي، بخالص تعازيه ومواساته في وفاة والده رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي..داعياً العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه عبَّر العميد ناصر عبدربه منصور هادي باسمه وذوي الفقيد عن بالغ شكره لسمو ولي العهد السعودي على تعازيه ومواساته لهم..سائلًا الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.