محمد صلاح يحدد 3 مطالب للانتقال إلى الدوري السعودي

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

كشفت تقارير إعلامية عن موافقة مبدئية للنجم المصري Mohamed Salah على خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي، لكن وفق مجموعة من الشروط التي يرى أنها ضرورية لإتمام الصفقة.

وبحسب المصادر، تلقى قائد منتخب مصر عرضاً للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي، إلا أن المقابل المالي المطروح جاء أقل من العرض الذي سبق أن تلقاه قبل تجديد عقده مع نادي Liverpool FC.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح اشترط الحصول على راتب سنوي ومزايا مالية تتناسب مع مكانته وقيمته التسويقية، إلى جانب توقيع عقد يمتد لموسمين أو ثلاثة مواسم لضمان الاستقرار في المرحلة المقبلة من مسيرته.

كما وضع النجم المصري شرطاً ثالثاً يتمثل في الانتقال إلى نادٍ يمتلك مشروعاً رياضياً قادراً على المنافسة على الألقاب والبطولات الكبرى، وليس الاكتفاء بالمشاركة فقط.

ويأتي ذلك في ظل ترقب واسع لمستقبل صلاح بعد انتهاء رحلته مع ليفربول، التي استمرت تسعة مواسم حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية، بينما شهد موسم 2025-2026 تراجعاً تهديفياً مقارنة بمواسمه السابقة، إذ سجل 7 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، وهي أقل حصيلة له منذ انضمامه إلى الفريق.