واصل فريق أرسنال الإنجليزي مسلسل إخفاقاته في النهائيات القارية، بعد خسارته المدوية بركلات الترجيح أمام باريس سان جرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم في العاصمة المجرية بودابست.

كان "المدفعجية"، الذين استعادوا لقب الدوري الإنجليزي مؤخراً بعد غياب دام 22 عاماً، يأملون في رفع كأس دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخهم، خاصة وأن هذه هي المشاركة الثانية لهم في نهائي البطولة الأبرز في أوروبا للأندية، بعد نهائي موسم 2005-2006.

يستمر بذلك جفاف الألقاب القارية لأرسنال، حيث يعود آخر لقب قاري للفريق إلى عام 1994، عندما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية على حساب بارما الإيطالي.

منذ ذلك الحين، خاض أرسنال خمس مباريات نهائية قارية وخسرها جميعاً. ففي دوري الأبطال، خسر أمام برشلونة في نهائي 2006، بالإضافة إلى خسارته الأخيرة أمام سان جرمان. أما في كأس الكؤوس، فقد خسر نهائي 1995 أمام ريال سرقسطة، وفي الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقاً)، خسر أمام غلطة سراي عام 2000 وأمام تشلسي عام 2019.

إجمالاً، لا يملك أرسنال سوى لقبين قاريين فقط في تاريخه الحافل: كأس المعارض بين المدن موسم 1969-1970، وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1994.