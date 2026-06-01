الفيفا يعلن 6 تغييرات جوهرية في قوانين التحكيم لمونديال 2026

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 228

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن إدخال ستة تغييرات جوهرية على القواعد التحكيمية التي سيتم تطبيقها في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بهدف تعزيز عدالة اللعب وزيادة الإثارة في المباريات.

التعديلات الجديدة تشمل مجموعة من الجوانب التي ستؤثر على كيفية إدارة المباريات، بدءًا من تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وصولًا إلى بعض القرارات الميدانية للحكام.

يهدف الفيفا من خلال هذه الخطوات إلى مواكبة التطورات في عالم كرة القدم وضمان تجربة أفضل للمشجعين واللاعبين على حد سواء، مع التركيز على تطبيق القواعد بشكل أكثر اتساقًا.

سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه القواعد بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، مما يمنح الفرق والحكام وقتًا كافيًا للتكيف مع التغييرات قبل انطلاق الحدث العالمي الكبير.