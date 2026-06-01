أبرزهم نعيم قاسم.. ما هو بنك أهداف الجيش الإسرائيلي في بيروت ضد مراكز الثقل التابعة لحزب الله؟

أكّد مصدر عسكري إسرائيلي، لصحيفة “معاريف”، أنّ “الجيش الإسرائيليّ يعمل حاليًّا على تحديد مجموعة واسعة من الأهداف تمهيدًا لشنّ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ردًّا على انتهاكات “حزب الله” لوقف إطلاق النار”.
وكشف المصدر، لـ”معاريف”، عن أنّ “الأهداف التي يجري التخطيط لاستهدافها تتوزع على 3 مراكز ثقل رئيسية بالنسبة لـ”حزب الله”:
– الأهداف البشرية: وتشمل سلسلة طويلة من كبار قادة ومسؤولي “الحزب”، وأبرزهم الأمين العام لـ”الحزب” الشّيخ نعيم قاسم.
– البنية التحتية للقيادة والسيطرة: تشمل مقرات قيادة “حزب الله” وغرف الاتصالات والتحكم. ويسعى الجيش الإسرائيلي من خلال استهدافها إلى قطع سلسلة القيادة والسيطرة على المنظمة، حيث يدرك الجيش أن قادة “الحزب” يعملون من مقرات في الضاحية وفي البقاع، وينقلون التعليمات إلى مقرات أمامية في مدينتي صور وصيدا، والتي بدورها تشن هجمات صاروخية ضد القوات الإسرائيلية والأراضي الإسرائيلية.
– مستودعات الأسلحة والتكنولوجيا: تشمل مستودعات الأسلحة والصواريخ، والشقق السكنية التي يخبئ فيها حزب الله صواريخ مختلفة، بالإضافة إلى مستودعات الطائرات المسيرة والمختبرات والأنظمة التكنولوجية التي يستخدمها الحزب في عملياته العسكرية”.
وأشار المصدر العسكري، لـ”معاريف”، إلى أنّه “ليس من الواضح بعد نطاق الموافقة التي منحتها المستويات السياسية الإسرائيلية للجيش، وهل ستكون الهجمات محدودة ورمزية، أم عملية عسكرية واسعة تهدف إلى إلحاق ضرر كبير بمراكز ثقل حزب الله في لبنان”.