ظروف قاهرة توقف مسيرة عمل الموقع بوست… والأرشيف يبقى شاهداً على التجربة

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

أعلن موقع "الموقع بوست" الإخباري اليمني، يوم الاثنين، توقفه عن العمل وإنهاء نشاطه الصحفي بعد أكثر من عشر سنوات من العمل الإعلامي، مرجعاً القرار إلى ظروف قال إنها حالت دون استمراره في أداء رسالته الصحفية.

وقال الموقع، في بيان صادر عن هيئة التحرير، إن مسيرته بدأت في أغسطس/آب 2015، ومنذ ذلك الحين عمل على تقديم محتوى صحفي مهني يتابع التطورات والقضايا اليمنية بمختلف جوانبها، مع التركيز على القرب من الجمهور والتعبير عن قضايا المجتمع وتطلعاته.

وأضاف البيان أن الموقع يعتز بما أنجزه خلال سنوات نشاطه من تغطيات إخبارية ومواد إعلامية متنوعة، مشيراً إلى أن حضوره الإعلامي وانتشاره الواسع جعلاه من بين المنصات المؤثرة في المشهد الصحفي اليمني.

وأوضح أن الموقع واجه خلال سنوات عمله تحديات عدة، من بينها إجراءات حظر استهدفت متصفحيه في أكثر من دولة، نتيجة التزامه بخطه التحريري واستمراره في نشر المحتوى، لافتاً إلى أن بعض تلك الإجراءات لا تزال قائمة حتى الآن.

وتقدمت هيئة تحرير "الموقع بوست" بالشكر إلى القراء والمتابعين والصحفيين والشركاء وكل من أسهم في دعم التجربة الإعلامية منذ انطلاقها، مؤكدة أن أرشيف الموقع سيبقى متاحاً للجمهور باعتباره سجلاً يوثق سنوات من العمل الصحفي والتغطية الإخبارية والمتابعة للشأن اليمني.

ولم يوضح البيان مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة الظروف التي أدت إلى قرار التوقف، كما لم يشر إلى إمكانية استئناف النشاط مستقبلاً.