اليمن تتضامن مع الكويت قيادة وحكومة وشعبًا وتدين الهجمات الإيرانية العدوانية

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

اعربت وزارة الخارجية عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية العدائية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت الشقيقة، في انتهاك سافر لسيادتها وأمنها، وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض جهود التهدئة والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت الوزارة أن استمرار النظام الإيراني بانتهاج سياسة العدوان، واستهداف الدول الشقيقة، واستخدام مليشياته، وتهديداته العابرة للحدود، يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، ويعكس إصراراً مقلقاً على جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار.

كما جددت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب دولة الكويت الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، وتؤكد دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعت الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم لردع هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها، وتجنيب شعوبها المزيد من التصعيد والمعاناة