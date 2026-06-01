قائد القوات المشتركة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل هادي

قدم قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، واجب العزاء والمواساة في وفاة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي..معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه بهذا المصاب الأليم.
واعرب قائد القوات المشتركة خلال تقديم واجب العزاء الى شقيق الفقيد الفريق ناصر منصور هادي، والعميد ناصر عبدربه منصور هادي، عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد..مستذكراً مسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والتضحية، وما قدمه من إسهامات كبيرة في خدمة اليمن وشعبه خلال مختلف المواقع والمسؤوليات التي تولاها.
واشاد الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، بمواقف الفقيد الوطنية ودوره في خدمة وطنه خلال المراحل الدقيقة التي مرت بها البلاد..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.