آخر الاخبار

عدوان ايراني جديد يستهدف دولة الكويت قائد القوات المشتركة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل هادي هل غازات البطن مؤشر على وجود مشكلة خطيرة؟ استشاري يجيب في اليوم العالمي لمكافحة التدخين.. 6 مصادر طبيعية قد تساعد في تقليل الرغبة بالنيكوتين الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات جديدة فجر الاثنين تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. الجيش الأمريكي يعلن ضربات على مواقع إيرانية والحرس الثوري يتوعد بالرد وفاة عروس يمنية في الخامسة عشرة قبل ساعات من زفافها تهز مشاعر الأهالي مقارنة بين اتفاق أوباما ومسودة ترمب الجديدة مع إيران.. مليارات مجمدة وشروط أكثر تشدداً الخطوط الجوية اليمنية تؤكد استمرار رحلات عودة الحجاج.. وتنفي توقف أو عجز رغم أزمة الوقود انشقاق جديد يهز الدعم السريع.. مجموعة بقيادة برعي برجم تنضم إلى الجيش السوداني

قائد القوات المشتركة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل هادي

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 321

قدم قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، واجب العزاء والمواساة في وفاة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي..معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه بهذا المصاب الأليم.

واعرب قائد القوات المشتركة خلال تقديم واجب العزاء الى شقيق الفقيد الفريق ناصر منصور هادي، والعميد ناصر عبدربه منصور هادي، عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد..مستذكراً مسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والتضحية، وما قدمه من إسهامات كبيرة في خدمة اليمن وشعبه خلال مختلف المواقع والمسؤوليات التي تولاها.

واشاد الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، بمواقف الفقيد الوطنية ودوره في خدمة وطنه خلال المراحل الدقيقة التي مرت بها البلاد..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إقراء أيضاً
الخطوط الجوية اليمنية تؤكد استمرار رحلات عودة الحجاج.. وتنفي توقف أو عجز رغم أزمة
مأرب تفتح أبواب العزاء في رحيل هادي.. وإجماع على أن اليمن فقد أحد أبرز رجالاته في
أبرز المحطات السياسية في حياة الرئيس الراحل هادي
وزارة الأوقاف اليمنية تشيد بما قدمته المملكة من تسهيلات وخدمات للحجاج وتعلن نجاح
حملة حوثية تستهدف المنشآت الترفيهية والمتنزهات في 3 محافظات وجبايات تلاحق المستث
وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان يتقدم وفداً رفيعاً لتعزية أسرة هادي.. وقيادة ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول