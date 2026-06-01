هل غازات البطن مؤشر على وجود مشكلة خطيرة؟ استشاري يجيب في اليوم العالمي لمكافحة التدخين.. 6 مصادر طبيعية قد تساعد في تقليل الرغبة بالنيكوتين الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات جديدة فجر الاثنين تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. الجيش الأمريكي يعلن ضربات على مواقع إيرانية والحرس الثوري يتوعد بالرد وفاة عروس يمنية في الخامسة عشرة قبل ساعات من زفافها تهز مشاعر الأهالي مقارنة بين اتفاق أوباما ومسودة ترمب الجديدة مع إيران.. مليارات مجمدة وشروط أكثر تشدداً الخطوط الجوية اليمنية تؤكد استمرار رحلات عودة الحجاج.. وتنفي توقف أو عجز رغم أزمة الوقود انشقاق جديد يهز الدعم السريع.. مجموعة بقيادة برعي برجم تنضم إلى الجيش السوداني توكل كرمان: العالم يعيش أزمة ضمير إنساني.. والأمل والمقاومة السلمية والحوار طريق الخلاص حضور رسمي وجماهيري واسع في "اللمة العيدية" للجالية اليمنية بماليزيا احتفاءً بعيد الأضحى
يلاحظ بعض الأشخاص كثرة غازات البطن، مما يشير إلى القلق والانزعاج والتوتر، لذلك يجب الحرص على متابعة أي أعراض غريبة قد تظهر والعمل على استشارة الطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بغازات البطن وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".
علام تشير غازات البطن المتكررة؟
1- عدم تحمل الطعام
يمكن أن تشير غازات البطن المتكررة إلي عدم القدرة على تحمل بعض الأطعمة مثل الألبان والدقيق الأبيض مما يتسبب في صعوبة قدرة الأمعاء على هضم الطعام والإصابة بالغازات في البطن.
2- متلازمة القولون العصبي
قد تشير غازات البطن المتكررة إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي وغالبًا ما يرتبط ذلك بالتوتر أو نوعية الأطعمة التي يتم تناولها ومن ثم ظهور بعض الأعراض مثل الانتفاخ والألم والغازات.
3- فرط النمو البكتيريأثبتت نتائج بعض الدراسات أن كثرة البكتيريا في الأمعاء الدقيقة لا يجدي نفعًا خاصة إذا كانت في غير موضعها الطبيعي، لذلك يفضل استشارة الطبيب المختص في هذه الحالة للحصول على العلاج المناسب.
متى يتم استشارة الطبيب المختص؟عادة ما يتم استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور بعض الأعراض المزعجة من بينها: