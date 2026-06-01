في اليوم العالمي لمكافحة التدخين.. 6 مصادر طبيعية قد تساعد في تقليل الرغبة بالنيكوتين

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو من كل عام، تتواصل الدعوات الصحية للتوعية بمخاطر التدخين وتشجيع المدخنين على اتخاذ خطوات جادة نحو الإقلاع عنه.

ويشير مختصون إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات تحتوي بشكل طبيعي على كميات ضئيلة من النيكوتين، ما قد يساعد بعض الأشخاص خلال رحلة التوقف عن التدخين، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي والاستعانة بالبرامج العلاجية المخصصة عند الحاجة.

أبرز المصادر الطبيعية للنيكوتين الباذنجان يُعد الباذنجان من أكثر الخضروات المعروفة باحتوائها على نسب طبيعية من النيكوتين، ما يجعله ضمن الخيارات الغذائية التي يمكن إدراجها في النظام الغذائي للمدخنين الراغبين في الإقلاع.

الشاي سواء كان الشاي الأسود أو الأخضر، فإنه يحتوي على كميات طبيعية من النيكوتين، إضافة إلى مركبات أخرى قد تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر المصاحب لترك التدخين.

البطاطس تحتوي البطاطس على نسب بسيطة من النيكوتين الطبيعي، ويُعتقد أن تناولها قد يساهم في دعم جهود الإقلاع عن السجائر ضمن نظام غذائي متوازن.

القرنبيط يُصنف القرنبيط كذلك ضمن الخضروات التي تحتوي على كميات محدودة من النيكوتين الطبيعي، ما يجعله خياراً غذائياً إضافياً للراغبين في الحد من التدخين.

الفلفل الأخضر يحتوي الفلفل الأخضر على نسب منخفضة من النيكوتين، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة.

الطماطم تُعد الطماطم من المصادر الطبيعية للنيكوتين بكميات ضئيلة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم خلال مرحلة الإقلاع عن التدخين.

هل تكفي هذه الأطعمة للإقلاع عن التدخين؟ ويؤكد خبراء الصحة أن كميات النيكوتين الموجودة في هذه الأطعمة محدودة جداً مقارنة بما تحتويه السجائر، لذلك لا يمكن اعتبارها بديلاً علاجياً مباشراً، لكنها قد تكون جزءاً من خطة متكاملة تشمل الدعم السلوكي، والنظام الغذائي الصحي، والوسائل الطبية المعتمدة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.